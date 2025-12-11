Panamá, 11 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.
    |
    Legislación

    Ley 364: los retos diarios de la salud mental

    Andrea Castañeda / Dioselina Vanegas
    Ley 364: los retos diarios de la salud mental
    El amarillo iluminó la caminata por la salud mental en Panamá. LP Carlos Vidal-Endara

    Desde febrero de 2023, Panamá dio un paso histórico: con la aprobación de la Ley 364, la salud mental fue reconocida oficialmente como un derecho humano que el Estado debe garantizar. Esta legislación busca establecer un marco normativo que garantice el acceso a los servicios de salud mental, la formación de redes de apoyo comunitarias y la capacitación del personal sanitario.

    A pesar de los buenos propósitos de la Ley 364, los ciudadanos siguen preguntándose si ese derecho existe más allá del papel. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como un estado de bienestar en el que la persona reconoce sus capacidades, afronta las tensiones normales de la vida y contribuye productivamente a su comunidad. Pero en la realidad cotidiana del país, esta definición se siente distante. Conseguir una cita de psicología o psiquiatría sigue siendo una odisea para la mayoría, especialmente fuera de la capital.

    Uno de los principales obstáculos en el acceso a servicios de salud mental es la falta de recursos institucionales clave. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), entre enero y octubre de 2024 se registraron más de 170 mil citas en servicios de salud mental. A primera vista, la cifra refleja un avance en la atención, pero al observar más de cerca, el panorama cambia. El propio Minsa reporta que existen poco más de 40 centros públicos con atención psicológica o psiquiátrica en todo el país. La mayoría se concentra en la región metropolitana y en las cabeceras provinciales. En las comarcas y áreas rurales, los servicios son escasos o inexistentes. El mapa interactivo de salud mental disponible en el portal del Minsa muestra una dura verdad: el acceso depende de dónde se viva.

    Adicionalmente, se ha observado que el alto costo de vida en Panamá impacta negativamente en el bienestar emocional de la población. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y el Banco Mundial, Panamá se ubica entre los países más caros de Centroamérica. Con un aumento del 30% en el costo de productos básicos en el último año, cada vez más ciudadano se enfrentan a situaciones de provocando estrés, ansiedad y depresión.

    Este contexto desafiante se vuelve aún más complejo si se considera la pirámide de necesidades del psicólogo Abraham Maslow, que estableció que la satisfacción de necesidades básicas es fundamental para el bienestar psicológico. La crisis del costo de vida en Panamá afecta gravemente la capacidad de sus ciudadanos para satisfacer sus necesidades primarias. Si para muchos panameños cubrir la alimentación, el descanso o el pago de servicios ya representa una lucha diaria, ¿cómo hablar entonces de bienestar psicológico pleno?

    La Ley 364 establece un marco legal integral para la atención en salud mental, pero todavía insuficiente. No basta con ofrecer consultas accesibles si la raíz del problema está en la desigualdad y en la falta de oportunidades. La salud mental no se trata solo de atención médica: es también una cuestión de justicia social, de condiciones de vida dignas y de políticas públicas que realmente protejan a las personas. Porque al final, cuidar la mente no debería ser un lujo reservado para quienes pueden pagarlo. De poco sirve una cita psicológica a dos dólares, si la principal preocupación del día es si alcanzará para comer mañana.

    Castañeda es estudiante de psicología y Vanegas es psicóloga clínica y docente.

    Andrea Castañeda

    Dioselina Vanegas


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados: así será el pago del bono navideño y permanente. Leer más
    • Gobierno anuncia acuerdo sobre salario mínimo: así quedarán algunas tasas por regiones. Leer más
    • Naviferias 2025: ¿qué lugares habilitó el IMA del 9 al 12 de diciembre?. Leer más
    • Costo de la Línea 3 del Metro supera los $4,481 millones tras incluirse el financiamiento del túnel. Leer más
    • Tensiones en España salpican a Panamá por el Congreso Internacional de la Lengua. Leer más
    • Las tiendas permanentes del IMA estarán cerradas en los próximos días. Leer más
    • Millones, sociedades y testaferros: los hechos que sostienen el caso contra Héctor Brands. Leer más