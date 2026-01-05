Libertad o colonialismo en Venezuela

Exclusivo Suscriptores

“Vamos a administrar Venezuela. Ellos nos arrebataron nuestro petróleo y pensaron que no haríamos nada al respecto”. Donald Trump.

Es entendible, aunque no razonable, que la comunidad venezolana en el mundo esté celebrando la captura del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, por las fuerzas militares de los Estados Unidos.

Sin embargo, las palabras expresadas por el presidente Donald Trump, cabeza de este ensayo, parecieran —en medio de la complejidad política— apuntar más a la colonización que a la liberación, y mucho menos a la restauración del antiguo régimen oligárquico de democracia liberal.

En efecto, respecto a la transición política en Venezuela, también dijo Trump, en la mañana del sábado 3 de enero de 2025, que María Corina Machado no cuenta “con el apoyo ni el respeto” necesarios para gobernar su país. “Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”.

Es decir, el futuro político de la patria de Bolívar es una incógnita. El pueblo está dispuesto a luchar por su autodeterminación, pero la cúpula del gobierno no ha expresado aún una posición clara que señale su voluntad y determinación colectiva de mantener el proceso social popular venezolano.

En tales circunstancias, solo queda analizar lo dicho por el presidente del “Norte revuelto y brutal”.

Primero, los Estados Unidos de América se proponen instaurar una administración colonial en Venezuela, y la adquisición del petróleo y otras riquezas minerales fueron las causas y constituyen los objetivos geopolíticos de la agresión militar.

Segundo, para los fines de Trump, el proceso electoral anterior en Venezuela y las figuras políticas de Edmundo González y María Corina Machado no cuentan para la probable “transición” de la administración colonial estadounidense a una democracia liberal burguesa o al retorno de la desplazada oligarquía caraqueña al poder.

En síntesis, lo ocurrido en Venezuela constituye la puesta en práctica de la “Estrategia de Seguridad Nacional, corolario de Trump a la doctrina Monroe”, en el marco de un nuevo reparto del mundo.

¡Así de sencilla es la cosa!

El autor es abogado y analista político.