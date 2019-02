El libertador secuestrado

Es paradójico que Simón Bolívar, el Libertador de América, esté secuestrado por una ideología extrema que niega la libertad por la que tanto lucho y padeció El Libertador.

Simón Bolívar jamás conquistó, siempre liberó. La prensa europea lo destacó como el ciudadano más importante del siglo 19. Lo enterraron con camisa prestada, rechazó el apelativo de Libertador y solicitaba que le llamasen ciudadano.

Es vergüenza universal el genocidio que tiene lugar en Venezuela. La prohibición de malandrines de extrema izquierda, fracasada y desfasada, que administra Venezuela, al no permitir el ingreso de medicinas y alimentos, es ejemplo de lo más ruin que puede ser un dictador. Declarar que los alimentos están contaminados y que son arma biológica es la peor muestra de lo miserable que son los opresores de Venezuela. Fíjese que señalar que EU actúa motivada por tomar posesión del petróleo y minerales venezolanos es el colmo del cinismo… La izquierda canalla y salvaje que practica Maduro y su garulilla, son los que en los últimos 20 años han dispuesto del petróleo y todas las riquezas del suelo venezolano, y la han administrado tan mal, que han hundido el país en la ruina espantosa.

Trayendo como daño colateral no poder resolver los problemas sociales del pueblo venezolano, y la falta de elementos básicos como la comida y las medicinas.

Tomaron por asalto las industrias privadas que generaban fondos al ciclo económico, la producción industrial y agrícola se redujo hasta casi desaparecer, tomando el gobierno totalitario control de todas las líneas de producción, y el desempleo aumentó, y aumentó exponencialmente, igual que la inflación. Esto no fue casual, es producto del plan fraguado por Fidel Castro hace 40 años. El plan era tomarse el continente americano vía “elecciones”, que permitiera “legalmente” apoderarse de países con democracias débiles, declinando la opción de apoderarse de los países vía guerra de guerrillas.

Panamá no escapa de esta realidad. En cuatro ocasiones Fidel Castro Ruz envió mercenarios a invadirnos, su objetivo era el Canal y sus ingresos.

Fíjense que Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, sí entendió el papel del socialismo como respuesta social, sin llegar a plantarse en el poder con reelecciones espurias por años. Mujica sirvió al pueblo, no se sirvió del pueblo. A pesar de que los extremistas de izquierda desfasada lo “empujaban” a que se reeligiera, el los rechazó y dijo que no lo haría, que él había cumplido su misión y que había que darle oportunidad a otros. Bolivia, con Evo Morales, se ha reelegido, incluso llegando a cambiar la Constitución que taxativamente se lo prohibía, y aunque no estemos de acuerdo y rechazamos esa acción, reconocemos que ha sido y es más humano con su pueblo, ejecutando acciones que le han dado a los ciudadanos bolivianos vida de calidad con salud y alimentación oportuna. Tengo respeto por todas las ideologías, he vivido en países socialistas, recientemente visité la Rusia de Mijaíl Gorbachov y Vladimir Putin.Quedé positivamente impresionado de una población próspera, bien alimentada, feliz y agradecida del liderazgo de Putin. Tengo un buen amigo que es miembro de número del Partido Comunista ruso. Rechazo a los ignorantes ñángaras locales, venezolanos o nicaragüenses, que defienden a Ortega, Maduro y otros iguales a ellos. Los millones de venezolanos y cubanos en diáspora, los cientos de muertos por protestar exigiendo libertad, derechos humanos; la hambruna y falta de medicina, son ejemplo de “socialismo” mal entendido y peor implementado.

Maduro y sus malandrines genocidas no aprenden ni entienden el daño que causan a los socialistas y progresistas del mundo. Su terquedad por aferrarse al poder es incomprensible, me recuerdan a “ni un paso atrás”, y los que lo coreaban… Solo Noriega pagó 27 años de cárcel, y prácticamente murió en la cárcel. Los que lo alentaban a no soltar el poder jamás pagaron cárcel, y caminan libres por las calles, y hasta “predican” en tabernáculos.

Los “gringos” no invadirán Venezuela, por mucho que Maduro y el endiablado Diosdado Cabello lo pidan a gritos. Lo que sí harán es bloquear los puertos, impidiendo el acceso de buques tanques petroleros, así como paralizar aeropuertos, penalizando líneas aéreas que vuelen a Venezuela. No habrá guerra de guerrillas ni sangre derramada, salvo la que por órdenes de Maduro genere el Ejército venezolano contra su propio pueblo.

Le exigimos a los déspotas opresores de los venezolanos que liberen a Simón Bolívar, el Libertador de América, y al hermano pueblo venezolano.

Así lo percibo, así lo escribo.

