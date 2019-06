La llegada del nuevo gobierno

Si el nuevo presidente lo hace bien y se deshace de las máscaras largamente usadas para el encubrimiento, las traiciones, la desconfianza, las influencias y su círculo cero, y se dedica a empoderar al panameño, que reconozca que el poder público emana del pueblo y que como gobernante se obligue al cumplimiento de la Constitución y la ley, a todos nos irá bien.

El rosario de quejas y reclamos es largo y amerita una solución a corto plazo en transparencia y rendición de cuentas. Estaremos pendientes de cómo se solucionan los problemas de salud, de una desfallecida Caja de Seguro Social, falta de medicamentos con sus elevadísimos costos, las leyes manejadas a la voluntad de conocidos bandidos, el sometimiento de la injusticia, el desempleo, los bajos salarios que solo sirven para lo necesario, riquezas insólitas, delincuencia, el tráfico de drogas, el amiguismo, el favoritismo, las posesiones mal habidas, la corrupción en todas sus modalidades, que te seduce e intenta posicionarse en la vida del panameño y en la sociedad. El presidente debe cuidarse de gente malintencionada, porque puede terminar encerrado y atrapado, y convertirse en un servil de supuestos amigos, y de esa manera el pueblo pierde.

Esa es la historia de la humanidad, donde no ha dejado de existir el ejercicio del poder de unos sobre otros, y lo peor del caso es que la sociedad parece asociar este tipo de poder con los valores. Poder que en algunas ocasiones se ejerce de manera explícita, abiertamente, y hasta de manera amenazante, violenta y comprometedora. Es el mundo al revés donde la perversa corrupción es políticamente correcta. Y ese poder de dominio se ha de convertir en sutil, seductor y convincente, y manipula conciencias cuando se ejerce en las altas esferas dominantes, económica y políticamente hablando.

Cuando ese poder es de arriba, de las altas esferas del gobierno, el estado de ánimo del ciudadano se convierte en añicos, ya que se intenta limitar pensamientos, sentimientos y acciones, y nos convertimos en ejecutores y sumisos del mismo.

Mitofski, empresa mexicana encuestadora, ha publicado su estudio periódico sobre la aprobación que otorga la opinión pública a sus gobernantes en AméricaLatina. Los tres mejor respaldados son Nayib Bukele, de El Salvador, con 71% de aprobación en su primer mes en el poder; Andrés Manuel López Obrador, de México, a sus seis meses en la gestión pública, con 64%, perdiendo 2 puntos, y Danilo Medina, de República Dominicana, con 62% de apoyo, subiendo cuatro puntos. La otra cara de la moneda nos muestra a los tres gobernantes más repudiados. Por un lado, tenemos a Juan Carlos Varela, con tan solo 22% de aceptación a un mes de finalizar la presidencia. Le sigue el guatemalteco Jimmy Morales, con 21%, y el peor evaluado es el venezolano Nicolás Maduro, con tan solo el 15% de aprobación.

Conocer el porcentaje del presidente de tu país como el tercero más repudiado por un pueblo, que hace tan solo unos años votó por él, pues es para sentirnos molestos y frustrados. Es muy triste terminar una gestión pública de esa manera. Esperemos que el próximo por estrenar la silla presidencial, Laurentino Cortizo, no juegue a ser presidente.

Por cierto, hay una situación que me causa preocupación de parte del señor Laurentino Cortizo. Y es en relación a la Constitución. Está el clamor de una parte de la población constituida en la Comisión de Justicia del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, que la carta magna sea reformada y, por otra parte, hay otra propuesta de un cúmulo de panameños del movimiento Ciudadanos Unidos por la Constituyente, que pide que sea mediante una constituyente el cambio constitucional.

Sobre este particular, el presidente de todos los panameños no debiera, bajo ninguna circunstancia, apegarse, aliarse o simpatizar por ninguna de las dos propuestas. En este sentido, debe estar abierto a escuchar ambos planteamientos. De lo contrario, la balanza se inclinaría, por supuesto y con ventaja, por la que simpatiza el mandatario y su Gabinete. Ojalá no cometa ese error. Con la Presidencia de mi país no se juega.

La autora es psicóloga clínica