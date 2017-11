Y llegaron los chinos

Hace poco nos sorprendimos todos cuando nuestro país anunciaba urbe et orbi, que deshacía sus relaciones diplomáticas con Taiwán y las establecía con la República Popular China. Hubo sorprendidos, no así sorpresas, ya que hacía años Panamá según cuentan las leyendas había tratado de establecer sin éxito, esas relaciones con la China continental. Posibles escenarios de presiones externas, internas, o tan simple como la falta de interés o urgencia de China de iniciar las relaciones, no permitieron que hasta ahora se formalizaran diplomáticamente, relaciones económicas e históricas que desde hace ya muchos años mantienen nuestros dos países.

Le tocó al presidente Juan Carlos Varela la distinción de ser el gobernante que perfeccionara esos acuerdos. Y lo logra en momentos en los cuales la imagen suya se veía mermada por los desencuentros internos propios de la política local, de las percepciones e insatisfacciones de sectores importantes de la población, así como del natural desgaste de un gobierno que entra en la fase final de su período.

No menos dañino, también afectado por la presión internacional por actividades teñidas de la sospecha de corrupción nacional e internacional, que siendo privativas de individuos, contaminan la imagen nacional. Es como un segundo aire, hablando deportivamente, que toma el Gobierno en esta recta final, que desea como todo gobierno, prolongar por otro período de gestión.

También es de destacar la relevancia que la República Popular China le dio a las ceremonias de instalación de nuestra embajada en Beijing, así como los acuerdos firmados y la nutrida delegación que acompañó al presidente Varela. Y aquí comienzan las interrogantes.

Los acuerdos firmados entre ambos países que como la palabra lo dice, implica una armonía o conformidad entre las partes, refleja los intereses primordiales de Panamá, o por el contrario, dada la asimetría en todo entre nuestros países, ¿preponderantemente recoge las prioridades chinas?

Sabido es que China tiene una estrategia comercial que ha llamado One belt, one road, literalmente, una franja, una ruta o popularmente, la Ruta de la Seda que apunta a fortalecer la presencia comercial que una vez tuviera China por siglos entre Asia y Europa. En estos tiempos, se extendería hasta Latinoamérica, a través de la Alianza del Pacífico, que inclusive ya cuenta con proyectos identificados como el ferrocarril entre Lima y Río de Janeiro.

La estrategia comercial china requiere una fuerte infraestructura que soporte el intercambio comercial. En ese sentido, Panamá dada su conectividad, pareciera una pieza naturalmente necesaria para el trasiego intra y extrarregional de mercancías y materias primas. De ahí no sorprendería una suposición que la iniciativa del tren Panamá-Chiriquí, fuese parte de ese desarrollo de infraestructura. En cualquier caso, consideramos que debe ser bien analizado.

A primera vista, no existiría el flujo de pasajeros ni de carga internamente, que pudiera hacer rentable esa vía. Pero si pensamos en términos de una posible explotación de cobre, o de interconexión con Centroamérica y México, y por el este, con Colombia, entonces parecería ser parte de la estrategia china y no necesariamente de la panameña. Volvamos a la Alianza del Pacífico, en la cual participan cuatro países latinoamericanos, México, Colombia, Perú y Chile, en la cual entendemos que Panamá asiste como observador.

Entre los objetivos de esa alianza estaría en algún momento el libre flujo de la mano de obra. La incorporación de Panamá a la Alianza del Pacífico parecería una condición necesaria para terminar de cerrar las brechas de la estrategia comercial china. Pero, ¿cómo recibiría el país una libre inmigración, dada las recientes experiencias en estos temas? Si así fuese, entiendo entonces, la presencia de un dirigente sindical del grupo de trabajadores más fuerte y organizado del país, en la delegación a China.

Hay otras áreas que analizar. Aunque no aparece claramente entre las reseñas de los acuerdos firmados, ninguna referencia a explotaciones mineras o de recursos naturales, habida cuenta que China es más conocida como compradora de materias primas más que de alimentos de consumo final, esta es un área a la cual Panamá debe estar atenta. Hay historias de terror de contaminaciones por explotaciones mineras en otras latitudes.

Y dada la limitación de espacio, habría otras reflexiones para otros escritos sobre el impacto que pudieran tener las restricciones a ceder territorio a otros gobiernos contenidas en los artículos 290 y 291 de la Constitución Nacional; así como posibles endeudamientos de Panamá que a la larga coparán la capacidad nacional de atender otras prioridades.

Sin ser alarmistas, estos acuerdos abren expectativas muy importantes que demandarán de las autoridades y pueblo panameño, una claridad de objetivos y prioridades, para que la misma no sea aprovechada en beneficio de la parte más fuerte, de pocos individuos, y en detrimento de las mayorías nacionales. De esto, ya hemos tenido experiencias.

El autor es economista