“...lleva un pequeño garrote”

“Trump: habla violentamente y lleva un pequeno garrote”. Esta frase no es mía. La escribió Bret Stephens, columnista de opinión del New York Times, para describir la doctrina Trump. Haciéndose eco de lo que enunciara a principios del siglo pasado el presidente norteamericano Teddy Roosevelt, motor gestor de la construcción del Canal de Panamá, cuando dijo que en diplomacia: “habla suavemente y lleva un gran garrote y esto te llevará lejos (speak softly and carry a big stick, and this will take you far.)”. Trump vocifera y al final… no hace casi nada. A Corea del Norte la amenazó repetidamente para después hacerle juego al dictador Kim Jong- Un y negociar(lo que todavía no ha conducido a nada) la desnuclearización de su país. Con Maduro en Venezuela, el guión apenas ha variado. Tras anunciar por enésima vez que todas las opciones, incluso la militar, están sobre la mesa y reconocer, junto a 50 países, que Guaidó es el legítimo presidente de ese país, despues de 9 meses todavía nada ha pasado. Lo que si ha prometido es traer a casa sus tropas en Siria y Afganistán.

Ahora tenemos el caso, tal vez más complejo, de Irán. En 2015, el entonces presidente Obama negoció un alto al programa nuclear del país persa, a cambio del levantamiento de sanciones económicas. Trump, acusando a ese país de instigador del terrorismo, abandonó el acuerdo el año pasado. En mayo se sucedieron 4 ataques en el Estrecho de Hormuz. Utilizando minas navales y botes rápidos, cuatro tanqueros fueron inhabilitados: dos Saudies, uno de los Emiratos, y un buque noruego. También Irán anunció que un dron estadounidense (valorado en 130 millones de dólares), había entrado en su territorio, y logró derribarlo. Trump ordenó un ataque con misiles, para después suspenderlo minutos antes de que se iniciara. Luego solicitó un encuentro con el máximo líder Iraní, oferta esta que fue tajantemente denegada.

En julio, Irán incautó un barco británico, en represalia por que este último país detuvo un tanquero iraní, sospechoso de violar las sanciones internacionales contra Siria. Por último, en septiembre 14, mediante misiles que volaron a baja altura, fueron atacadas las plantas procesadoras de Abqaiq y Khurais, afectando la mitad de la producción de petróleo de Arabia Saudita. Al principio se culpó a los rebeldes Houthis, grupo apoyado por Irán que libra en Yemen una sangrienta guerra contra el régimen que cuenta con el respaldo del Reino Saudí y los Emiratos del golfo. Los misiles utilizados son claramente de fabricación iraní. Al referirse a este último atentado, Mike Pompeo, el Secretario de Estado de Trump, lo calificó como “un acto de guerra”. Pero hasta ahora, las amenazas han quedado en nada. Según Jeremy Shapiro, el encargado de investigación del Consejo Europeo: “la combinación de Trump de duras amenazas y una débil respuesta, es lo peor de los dos mundos. Ahora le queda escoger a Trump entre una decidida escalada o un humillante descenso”. Es cierto que Trump fue elegido con la promesa de “América primero”, o sea, poner énfasis en el ámbito doméstico, y en no convertirse en el policía del mundo. Además, en lo que a política concierne, las elecciones presidenciales del 2020 están casi a la vuelta de la esquina. Pero en el ajedrez del duelo del poder geopolítico y militar, si cada escalada de una potencia como Irán no es contrarrestada, lo que se consigue por seguro es que esta se sienta cada vez más desafiante y envalentonada. Trump apuesta incesantemente a las sanciones económicas, que de por sí, afectan gravemente a estos regímenes, pero no logran ni obtener concesiones, ni cambios de política ni aminorar las agresiones.

En su reciente discurso en Naciones Unidas, el presidente Trump decidió enviar unas cuantas tropas y plataformas de misiles al Reino Saudí y los Emiratos Árabes. Muy poco y muy tarde. Segun Stephens, “estamos presenciando el principio del final de la Era Americana en el Medio Oriente”.

El autor es empresario