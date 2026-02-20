Exclusivo Suscriptores

Ay bendito, lo dijo Benito en un show de 12 minutos, ante millones de espectadores en vivo, reiterando que el español puede ser bonito si lo dices con un mensaje sencillo, aunque a algunos no les guste y otros digan que no lo entienden. Pero al mencionar a todos los países, indica que somos un continente y no una nación, donde su presidente cree que merece el Premio Nobel de la Paz, que lo usaría para colocar en la pared, al pensar que tiene más derecho que los demás, incluso humillando y silenciando a quienes no comparten sus ideas políticas.

Desde que llegó a su puesto tiene peleas y conflictos por tratar de imponer reglas, sin importarle los derechos de los demás, algo parecido a los políticos que se llevan la plata de todos y nunca les pasa nada.

El mundo está dividido en un extremo, donde eres verde o rojo. No parecen existir muchas alternativas para elegir y eso parece aterrador, para no decir extremista.

Antes existió la Guerra Fría; ahora parece la temporada de guerra oscura, porque ya no sabes quién es aliado o quién es enemigo, o lo contrario, parecido a un chiste que duda de todos.

En Europa existe un bloque y en América nos quieren tratar como el patio trasero o quieren hacernos sentir así. No sabemos que nunca será así, pero, como se están dando algunas cosas, pareciera revivirse la época de Alemania con Hitler, con la ambición de quedarse con el mundo entero.

Nuestro país, dueño del Canal de Panamá, está siendo amenazado con ideas extremas de ser poseído por otra potencia, para presionarnos y conducirnos a los intereses de la primera potencia, con mentiras que no se responden ni se desmienten por temores, quizás, a información que salga a la luz pública. Desconocemos por qué estamos siendo sometidos por mentiras, pero igual las amenazas ponen en peligro nuestra estabilidad, buscando desprestigiar nuestro país.

Las muertes durante la construcción del Canal no llegaron a más de 500 norteamericanos, pero publican que fueron miles, y la gran mayoría fueron afroantillanos que se trasladaron para la construcción y murieron por enfermedades tropicales (cifras de la revista Smithsonian).

El Tratado del Canal de Panamá, vale recordar, fue aprobado por el 68% del Senado y con el respaldo de la OEA, y firmado por los líderes de cada país en esos momentos. Significa un compromiso legal y diplomático que ningún antojo puede estar por encima de un tratado. Y si es violado por algún resentido, tenemos como testigo a todos los países que aprobaron el convenio junto con las más altas autoridades de ese país. Los cuentos de los muertos y costos, aparte de exagerados, nunca se han demostrado. Todo ha sido sacado de un cuento mal contado y publicitado.

Nuestros mártires lucharon por recuperar nuestras tierras y las mentiras mal contadas no pueden hacer que perdamos lo que nos pertenece a todos los panameños, como algunos políticos se vendieron a empresas que sacaron millones pagando centavos al país, como la mina y las concesiones de nuestros puertos. Por cierto, la Corte Suprema tiene dos fallos de inconstitucionalidad, el de la mina y el de los puertos; pero uno se quiere quedar y el otro se va. ¿Cómo así?

Nuestra democracia se debilita también por la forma de aplicar la justicia, que no es digna de llamarse así, con los recientes fallos que dejan mucho que decir, cuando delitos de narcotráfico, lavado de dinero y enriquecimiento injustificado reciben medidas cautelares que no van acordes con los tipos de delitos que se les imputan, y de forma descarada.

Muchos países están limitando el acceso de los jóvenes a las redes, al considerarse de riesgo por la mala influencia que puede perturbar su juicio. ¿Y cómo podemos ponerles límites a los influencers y políticos que solo quieren explotar sus intereses personales, en vez de buscar los intereses de todos?

Sin ser influencer ni maestro, debemos asignarnos una tarea final como ciudadanos: elegir bien a nuestros candidatos y exigirles que hagan su trabajo en favor de todo el país.

La nota final será el porvenir o el fracaso de las próximas generaciones.

El autor es especialista en salud pública y miembro del partido Movimiento Otro Camino.