Lo que aprendimos demasiado tarde

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La mayoría de nosotros pasamos más de una década en las aulas. Aprendimos matemáticas, historia, geografía, ciencias y literatura. Muchos continuamos nuestros estudios en la universidad y algunos tuvimos el privilegio de asistir a excelentes centros educativos. Sin embargo, al llegar a la vida adulta, descubrimos algo inesperado: muchas de las lecciones más importantes para vivir bien nunca formaron parte del currículo.

No se trata de criticar a la escuela ni de restarle importancia a la educación académica. Todo lo contrario. Una buena educación sigue siendo una de las herramientas más poderosas para progresar en la vida. Pero con frecuencia nos preguntamos por qué dedicamos tantos años a estudiar y tan poco tiempo a aprender algunas de las habilidades que terminan influyendo profundamente en nuestro bienestar, nuestras relaciones y nuestro futuro.

Si tuviéramos que enumerar algunas de esas lecciones ausentes, probablemente incluiríamos cómo relacionarnos con Dios y descubrir nuestro propósito; cómo escoger con prudencia a la persona con quien compartiremos la vida; cómo administrar el dinero y preservar el patrimonio; cómo controlar nuestras emociones y tomar decisiones responsables; cómo formar una familia y educar a nuestros hijos; cómo prepararnos para la vejez y, finalmente, cómo afrontar con serenidad el sufrimiento, la enfermedad y la muerte.

Resulta curioso que gran parte de los programas educativos estén orientados a prepararnos para los primeros treinta o cuarenta años de vida: estudiar, trabajar y producir. Sin embargo, dedican mucho menos tiempo a prepararnos para las etapas que inevitablemente llegarán después: el matrimonio, la paternidad, el envejecimiento, la pérdida de seres queridos, la jubilación y, para quienes tenemos fe, el encuentro definitivo con Dios.

¿Cuántos de nosotros recibimos formación en finanzas personales? ¿Cuántos aprendimos a elaborar un presupuesto, administrar una deuda, ahorrar, invertir o distinguir entre un activo y un pasivo? Muchos llegamos a la vida adulta sin comprender conceptos básicos sobre el manejo del dinero y aprendimos esas lecciones por ensayo y error, a veces pagando un precio elevado.

Algo parecido ocurre con la inteligencia emocional. Aprendimos a resolver ecuaciones, pero pocas veces nos enseñaron a manejar la frustración, controlar nuestros impulsos, enfrentar el fracaso o resolver conflictos de manera constructiva. Y, sin embargo, estas habilidades suelen determinar más nuestro éxito personal y profesional que muchos conocimientos técnicos.

Tampoco recibimos mucha formación en comunicación, negociación o relaciones humanas. Aprendimos a responder preguntas en un examen, pero no necesariamente a escuchar con atención, expresar nuestras ideas con respeto o construir relaciones duraderas basadas en la confianza.

Quizás una de las mayores ausencias ha sido la formación del carácter. La disciplina, la prudencia, la responsabilidad, la paciencia y la perseverancia son virtudes que rara vez aparecen en los programas académicos, aunque terminan siendo fundamentales para alcanzar cualquier meta que valga la pena.

Con el paso de los años, muchos descubrimos otra realidad: el conocimiento por sí solo no basta. Podemos saber qué debemos hacer y aun así no hacerlo. Podemos recibir buenos consejos y no seguirlos. Podemos comprender una lección intelectualmente y tardar décadas en aplicarla en la práctica.

Por eso, la educación más importante no consiste únicamente en transmitir información. También debe ayudarnos a formar el juicio, el carácter y la capacidad de tomar buenas decisiones.

Y quizás existe una dimensión aún más profunda que con frecuencia dejamos de lado: la espiritual.

Vivimos en una época que nos enseña cómo producir, competir y consumir, pero pocas veces nos invita a reflexionar sobre el propósito de nuestra vida. Aprendemos a ganarnos la vida, pero no siempre aprendemos para qué vivimos. Nos preocupamos por el éxito profesional, pero no necesariamente por la sabiduría para utilizar ese éxito de manera responsable.

La tradición cristiana enseña que la verdadera sabiduría no consiste únicamente en acumular conocimientos, sino en aprender a vivir conforme a la verdad, el bien y el amor. En otras palabras, no basta con desarrollar la inteligencia; también debemos formar la conciencia.

Con el paso de los años, muchos de nosotros seguimos aprendiendo lecciones que habríamos agradecido conocer mucho antes. Sin embargo, nunca es tarde para aprenderlas ni para compartirlas con las nuevas generaciones.

Quizás el objetivo último de la educación no sea únicamente preparar personas para ganarse la vida, sino formar seres humanos capaces de vivirla bien. Personas que sepan administrar sus recursos, controlar sus emociones, construir familias sólidas, servir a los demás y actuar con responsabilidad.

Porque, al final, los títulos académicos pueden abrir puertas, pero son el carácter, la prudencia y la sabiduría los que nos ayudan a caminar correctamente una vez que hemos entrado.

El autor es empresario, consultor y caballero de la Orden de Malta.