Lo que la CSS no te va a dar y tú todavía no has construido

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

El panameño promedio llega a los 65 años con dos cosas garantizadas: una pensión que no alcanza y cuotas que todavía no terminó de pagar.

No es un juicio. Es un patrón. Y entender por qué existe es el primer paso para romperlo.

La Caja de Seguro Social tiene un problema estructural que los actuarios conocen bien y los políticos evitan nombrar: el sistema fue diseñado para una pirámide poblacional que ya no existe. Hay más jubilados viviendo más años y menos trabajadores activos aportando.

La matemática no cierra.

Pero el problema de la CSS es también un espejo de nuestra cultura financiera personal.

Gastamos antes de ahorrar.

En Panamá, el crédito de consumo sigue creciendo. El ahorro personal, no. Compramos carros que valen más de lo que ganamos en un año. Financiamos vacaciones. Renovamos teléfonos con cuotas. Y asumimos que alguien más, en algún momento, se va a encargar de nuestra vejez.

Ese alguien era la CSS. Y la CSS ya no puede con eso sola.

No porque haya fallado en su misión original, sino porque le pedimos que hiciera lo que nosotros nunca quisimos hacer: ahorrar con disciplina, durante décadas, para un futuro que siempre se siente lejano.

Lo que sí existe

Aquí empieza la parte que menos se discute: Panamá tiene herramientas reales para construir un retiro digno fuera de la CSS.

Los planes de ahorro sistemático, combinados con instrumentos de renta fija o fondos indexados, construyen capital real en 20 o 25 años. Los fondos de inversión accesibles desde Panamá permiten participar en mercados globales con montos que antes requerían fortunas. Los bienes raíces, bien elegidos, generan flujo de ingreso pasivo que no depende de ninguna institución pública.

Ninguna de estas herramientas requiere ser rico para empezar. Requiere empezar.

El problema no es la disponibilidad de los instrumentos. Es que nadie nos enseñó a usarlos. La educación financiera en Panamá es casi inexistente en el sistema educativo formal. Aprendemos a gastar viendo cómo gastan los que nos rodean. No aprendemos a ahorrar porque no tenemos modelos de referencia para eso.

El número que cambia la conversación

Una persona de 30 años que destina $200 mensuales a un instrumento con un rendimiento promedio del 7% anual llega a los 65 con más de $330,000.

No es una fortuna. Pero es independencia.

$200 al mes es menos de lo que muchas familias panameñas gastan en comer afuera. Es menos de una cuota de carro. Es, en muchos casos, una decisión de prioridad más que una limitación de ingreso.

Lo que depende de nosotros

La reforma del sistema de pensiones es una conversación política que va a tomar años. No está en nuestras manos acelerarla.

Lo que sí está en nuestras manos es no esperar a que esa conversación termine para tomar decisiones. La CSS seguirá ahí y, en algún momento, habrá una reforma. Pero el retiro de cada panameño no puede depender de cuándo llegue esa reforma ni de quién la negocie.

El mejor sistema de pensiones que puedes tener hoy es el que estás construyendo tú mismo. El Estado puede complementar. Nunca va a ser suficiente por sí solo.

La CSS tiene un problema. Nosotros también. Y el nuestro es el único que podemos resolver sin esperar a que alguien más lo haga.

El autor es especialista en gestión de patrimonio.