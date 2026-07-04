Lo que las empresas pueden aprender de la marca más poderosa del fútbol

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La última lista de Forbes volvió a situar al Real Madrid como el club de fútbol más valioso del mundo, con una valoración de US$9,500 millones, una cifra que representa el resultado de una estrategia mucho más profunda que la gestión financiera o el éxito deportivo. En segunda posición se encuentra FC Barcelona, con un valor de US$7,500 millones, mientras que Manchester United FC cierra el podio, con US$7,200 millones.

El verdadero activo del Real Madrid no son sus jugadores ni siquiera su estadio. Es su brand equity: el valor intangible que una marca acumula en la mente de las personas gracias a la confianza, la reputación, la experiencia y la conexión emocional que genera a lo largo del tiempo.

En marketing, el brand equity explica por qué dos organizaciones que ofrecen un producto similar pueden tener valores completamente distintos. En el caso del Real Madrid, esa diferencia se ha construido consistentemente.

Su primera fortaleza es una identidad fuerte. Mientras muchas organizaciones adaptan su esencia a las circunstancias, el Real Madrid ha mantenido una promesa clara: competir para ganar. Esa cultura de excelencia trasciende entrenadores, presidentes y generaciones de jugadores.

Sobrevivió al retiro de Alfredo Di Stéfano, al final de la era de Raúl, los galácticos y a la salida de Cristiano Ronaldo y continúa siendo una de las instituciones más admiradas del deporte mundial. Esa capacidad de renovación permanente es uno de sus mayores activos. Las grandes estrellas pasan; la institución permanece.

Un segundo elemento es su capacidad para convertir el éxito en un relato. El club no vende únicamente partidos de fútbol; vende una historia de liderazgo, resiliencia y ambición. Las remontadas europeas, las finales ganadas bajo presión y la expectativa permanente de competir por todos los títulos han construido un capital simbólico que fortalece el vínculo con millones de seguidores alrededor del mundo.

La globalidad también explica buena parte de su valor. El Real Madrid dejó hace tiempo de ser un club español para convertirse en una marca internacional con presencia en todos los continentes. Sus alianzas comerciales, contenidos digitales, academias y una comunidad global de aficionados amplían el alcance de la marca mucho más allá de los 90 minutos de un partido.

La gestión empresarial ha acompañado esa construcción. La transformación del estadio Santiago Bernabéu en un centro de entretenimiento de uso permanente demuestra cómo una infraestructura puede convertirse en un generador continuo de ingresos, mientras que una disciplina financiera sostenida ha permitido fortalecer el negocio sin perder competitividad.

La principal lección para cualquier organización es que el valor de una marca no se construye con campañas publicitarias, sino con decisiones coherentes durante años. La reputación es el resultado de cumplir consistentemente una promesa.

Los US$9.500 millones que hoy Forbes atribuye al Real Madrid son, en realidad, la manifestación de un activo mucho más difícil de desarrollar: una marca capaz de generar confianza, atraer talento, movilizar audiencias y mantener su relevancia generación tras generación.

El autor es Fundador de Semiotik.