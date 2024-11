¡Lo que no se mide, no es perfectible!

Escuchar audio noticia

El contexto educativo en Panamá parece mantener los mismos problemas de siempre.

Año tras año, uno de los más cruciales retos es la casi inexistencia de sistemas de medición para la gestión en educación, esencial para políticas educativas públicas de Estado y no, de gobiernos.

La reciente salida de Panamá de las pruebas PISA, avivó la inquietud que, como panameños, casi todos tenemos. ¿Cuándo vamos a tener educación de calidad que ofrezca equitativamente a los estudiantes panameños las herramientas, competencias y capacidades para salir victoriosos ante las necesidades que requiere Panamá y el mundo? Para muchos, la incógnita es: ¿Cómo sabremos dónde estamos parados con respecto al mundo?

Es un tema que causa alarma y hasta tristeza al entender que los más afectados cuando estas decisiones gubernamentales son tomadas siguen siendo los niños con menos oportunidades y con un predecible futuro que no les permitirá romper ciclos generacionales de pobreza.

¡Lo que no se mide, no se puede mejorar! Cómo joven creyente en que la educación es el arma más poderosa que un individuo pueda tener, les invito a que reflexionemos y exploremos soluciones.

Me pregunto: ¿Es Pisa la única forma de medirnos en busca de soluciones reales y efectivas?

El bajo porcentaje de aprendizaje significativo tiene múltiples aristas que van más allá de pruebas meramente cognitivas. Empieza por lo esencial: la falta de servicios básicos de agua potable, baños sanitarios, electricidad, acceso a internet e, incluso, infraestructuras que están lejos de cumplir estándares internacionales. Esto se evidenció en el Informe de la Defensoría del Pueblo de mayo de 2024. Al inspeccionar una muestra de 15% de las escuelas a nivel nacional, los centros educativos presentaron problemas de infraestructura, en un 91%. Tema que “sabemos”, pero que esta data dura indica es aún más grave de lo que parece. Aún resulta más difícil la obtención de datos estadísticos actualizados imprescindibles para la toma de decisiones.

Si bien las pruebas PISA miden la eficacia de nuestro sistema educativo con relación al de los mejores del mundo, como Finlandia y Singapur, al evaluar integralmente las competencias de estudiantes de 15 años que están a punto de terminar su vida estudiantil obligatoria, muchos, previo a su ingreso al mundo laboral, otras pruebas internacionales como las pruebas Timss (Trends in international mathematics and science studies) y Pirls (Progress in international reading literacy study), lograrían darnos una idea más clara de la realidad del país globalmente para actualizar, desde la data, el currículo; y las metodologías de enseñanza-aprendizaje con una conexión real de lo aprendido sobre las necesidades de Panamá versus el mundo.

Las pruebas internacionales por sí solas no definen cómo se encuentra la educación contextualizada del país.

Se precisa de un sistema de información gerencial descentralizado para todo el sector educativo que permita integrar y sistematizar la información de forma tal que se puedan conocer los resultados, realizar auditorías y monitorear los avances en cada nivel escolar y región educativa anualmente. Incuestionablemente, la tecnología es nuestra mejor aliada, pero su uso lleva de la mano inversión estructural no sólo en electricidad, acceso a internet, dispositivos tecnológicos como computadoras y tabletas, capacitaciones y software.

El mensaje que invito a que nos llevemos todos es que debemos dejar de resistirnos a ser evaluados. Las pruebas internacionales nos permitirán crear instrumentos científicos que definan las necesidades específicas a través del tiempo. Establecer mediciones nacionales anuales permitirá implementar las políticas públicas acordadas, incluyendo todos los indicadores que requiere el sistema educativo.

El camino a una mejor gestión y, por consiguiente, a resultados más esperanzadores requiere de un cambio cultural de todos para la toma de decisiones en los diferentes niveles locales y regionales. Es indispensable normalizar la divulgación y discusión amplia de los resultados educativos para que los diversos actores sociales tomen conciencia que, si no se mejora la educación del país, se pone en juego el desarrollo de Panamá y la esperanza de todas las generaciones. Porque lo que no se mide, no puede ser perfectible…

La autora es miembro de Jóvenes Unidos por la educación, exrepresentante estudiantil ante el COPEME.