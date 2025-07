Lo que no te dicen del timerosal y las vacunas

Exclusivo Suscriptores

En medio de la avalancha de información que recibimos a diario, muchas veces nos dejamos llevar por titulares alarmistas, publicaciones virales y discursos que, aunque parecen bien intencionados, siembran dudas y temores donde no deberían existir. Uno de los temas más afectados por esta ola de desinformación es, sin duda, el de las vacunas. Y uno de los grandes villanos inventados en esta historia es el timerosal.

Empecemos por aclarar conceptos. El timerosal es un conservante que se ha utilizado durante más de 80 años en vacunas para evitar la contaminación bacteriana en los frascos multidosis. Contiene etilmercurio, una forma de mercurio que el cuerpo elimina rápidamente. Aquí es donde surgen muchas confusiones: cuando escuchamos “mercurio”, pensamos en toxicidad, pero no todo el mercurio es igual.

Un ejemplo ayuda a entenderlo: el alcohol que bebemos en una copa de vino es etanol (CH₃CH₂OH) y, en cantidades moderadas, no es tóxico. En cambio, el alcohol que usamos para desinfectar heridas es isopropanol (C₃H₇OH) y no debe ingerirse jamás. ¿Ambos son alcoholes? Sí. ¿Son lo mismo? No. Otro ejemplo: el agua (H₂O) nos da vida, pero si cambiamos un oxígeno por otro átomo obtenemos peróxido de hidrógeno (H₂O₂), una sustancia corrosiva.

Con el mercurio ocurre algo similar. El etilmercurio, presente en el timerosal, se elimina del organismo en cinco a siete días y no se acumula en los órganos. En cambio, el metilmercurio, presente en pescados grandes como el atún, sí se acumula en el cuerpo y, en grandes cantidades, puede ser tóxico, especialmente durante el embarazo.

Desde 2001, la gran mayoría de las vacunas infantiles ya no contienen timerosal. Las únicas que aún lo usan son algunas vacunas contra la influenza en frascos multidosis, por razones logísticas y de acceso. Es importante dejarlo claro: el timerosal no ha demostrado ser nocivo para la salud humana. Su seguridad ha sido evaluada en múltiples estudios rigurosos y revisados por pares. Sin embargo, muchas personas siguen creyendo que “las vacunas tienen mercurio” y que eso supone un riesgo.

¿Por qué persiste el mito? En parte porque, lamentablemente, incluso personas con poder de decisión —como exsecretarios de Salud de Estados Unidos y algunos miembros del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP)— han emitido discursos ambiguos, contradictorios o sin sustento científico. Con ello aumentan la desconfianza de los padres, erosionan décadas de confianza en los programas de vacunación y ponen en riesgo la salud de millones de niños.

La ciencia no es una opinión. No se construye sobre percepciones, intuiciones o modas. La seguridad de las vacunas, incluidas las que contienen timerosal, ha sido probada en estudios de alta calidad en todo el mundo. Las decisiones de salud pública no pueden basarse en miedo ni en populismo científico.

Como pediatra y como madre, me duele ver cómo familias bien intencionadas se dejan confundir por discursos pseudocientíficos que apelan al instinto protector de los padres para sembrar dudas. Porque cuando los padres desconfían de las vacunas, las consecuencias son reales: niños sin protección frente a enfermedades potencialmente mortales, brotes que creíamos erradicados y una comunidad más vulnerable.

Si realmente queremos proteger a nuestros hijos, debemos informarnos en fuentes confiables, escuchar a los expertos y cuestionar a quienes, sin evidencia, juegan con nuestros miedos. No se trata de imponer, pero sí de decir la verdad con firmeza: las vacunas salvan vidas, y el timerosal no es un enemigo.

Así que, la próxima vez que escuches que las vacunas “tienen mercurio” o que “son tóxicas”, recuerda este dato: comer atún todos los días sí puede exponerte a mercurio que se acumula en tu cuerpo; vacunarte, no. Y eso no es una opinión. Es ciencia.

La autora es pediatra.