Los fondos públicos son información pública: el caso de las becas universitarias

La rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los fondos públicos son pilares fundamentales de cualquier democracia. La información sobre el uso de recursos estatales debe ser accesible, salvo en casos excepcionales vinculados con la seguridad o cuando su divulgación pueda poner en riesgo al Estado. Los recursos financieros, provenientes de los contribuyentes a través de impuestos, tasas o deuda pública, pertenecen a la colectividad y deben administrarse de manera transparente, de forma que la ciudadanía conozca a quién se asignan, cómo se gastan y cómo se gestionan.

Este principio está respaldado por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y por diversas legislaciones nacionales sobre acceso a la información. La transparencia no solo es un derecho fundamental, sino también un mecanismo esencial para prevenir la corrupción, el clientelismo y el uso indebido de fondos. El acceso ciudadano a datos claros sobre presupuestos, contratos públicos, licitaciones y gastos fomenta un entorno de rendición de cuentas que obliga a los gobiernos a actuar con responsabilidad. Los portales de transparencia, al detallar la asignación y ejecución de fondos, facilitan la detección de irregularidades como sobreprecios en contratos o desvíos de recursos.

El principio de escrutinio público adquiere especial relevancia en las becas universitarias, donde los fondos estatales se destinan a promover el acceso a la educación superior y la equidad social. La transparencia en estos programas garantiza que las becas lleguen a quienes realmente las necesitan y fortalece la confianza en las instituciones educativas y gubernamentales. En el caso de becas para menores de edad, la divulgación de los datos de asignación debe proteger la información personal de los beneficiarios y centrarse en la transparencia hacia los padres o tutores.

Publicar criterios claros de selección reduce el riesgo de favoritismo, nepotismo o decisiones arbitrarias. Además, la disponibilidad de datos sobre resultados académicos, tasas de graduación e impacto en la movilidad social permite evaluar la eficacia de los programas y optimizar la distribución de recursos. Ejemplos como el Sistema de Becas del Estado de Chile muestran cómo los portales de transparencia detallan requisitos y montos adjudicados, facilitando la fiscalización ciudadana.

A pesar de sus beneficios, la transparencia en las becas universitarias enfrenta obstáculos. Los procesos administrativos suelen ser complejos y la falta de coordinación entre instituciones dificulta el acceso a información clara. Los portales públicos, en muchos casos, presentan datos incompletos, desactualizados o en formatos poco accesibles, lo que limita la fiscalización. A ello se suma la brecha digital y la falta de alfabetización tecnológica, que impiden a parte de la ciudadanía acceder y comprender la información disponible en línea. Interpretar datos presupuestarios requiere conocimientos técnicos que no siempre están presentes en la población. Además, la ausencia de sanciones efectivas por incumplimientos fomenta prácticas opacas, fragmentación de la información y erosiona la confianza ciudadana.

Las becas universitarias financiadas con fondos públicos representan una inversión estratégica en el desarrollo humano y social. Dado que estos recursos provienen de la ciudadanía, las autoridades están obligadas a rendir cuentas sobre los criterios de asignación, los beneficiarios y el impacto generado. La información pública de las becas debe incluir requisitos de elegibilidad, nombres de los becarios, informes socioeconómicos, verificación de condiciones de pobreza o vulnerabilidad, número de beneficiarios, montos asignados, procesos de selección y resultados alcanzados. Transparentar estos datos permite a estudiantes, organizaciones civiles y medios supervisar la equidad en la distribución y el cumplimiento de los objetivos de mérito y justicia social.

La aplicación práctica de estos principios enfrenta retos adicionales. La reticencia gubernamental a compartir información, motivada por intereses políticos o falta de infraestructura, es un obstáculo común. En México, por ejemplo, el programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez publica informes periódicos sobre beneficiarios y su distribución geográfica, lo que facilita el análisis de la asignación de fondos a comunidades vulnerables y mejora la percepción de equidad. La tecnología también juega un papel clave: plataformas como el portal del Conahcyt en México o el sistema Universia en España centralizan información sobre becas, mientras que tableros interactivos y aplicaciones móviles hacen los datos más accesibles. La sociedad civil —incluidas asociaciones estudiantiles y ONG— también utiliza estos datos para señalar irregularidades y demandar mejoras, como ocurre en Brasil con el Programa Universidade para Todos (ProUni).

En decisiones de asignación, cuando dos aspirantes cumplen el perfil académico pero solo hay una plaza disponible, debe priorizarse al estudiante cuya familia enfrenta condiciones de pobreza, vulnerabilidad o necesidades especiales. A quienes provienen de entornos más favorecidos se les pueden ofrecer alternativas como medias becas o préstamos educativos a bajo interés, garantizando que los más necesitados sean atendidos primero.

En conclusión, el principio de que el dinero público debe traducirse en información pública es esencial para construir democracias más justas. Superar los desafíos de opacidad administrativa, brecha digital y falta de sanciones requiere combinar tecnología, compromiso gubernamental y participación ciudadana. En Panamá, tras recientes escándalos, la transparencia en las becas no es solo una obligación democrática, sino una necesidad urgente para restaurar la confianza en las instituciones. No se trata de debatir si deben publicarse los nombres de los beneficiarios: se trata de reconocer que esa información constituye una obligación legal y no una opción.

El autor es abogado, investigador y doctor en derecho.