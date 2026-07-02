Los geógrafos del siglo XXI ante el cambio climático

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¿Qué es ser geógrafo? ¿Qué reconoce la población cuando escucha hablar al geógrafo? Estas preguntas siguen siendo fundamentales para quienes se han forjado en esta disciplina, especialmente en un tiempo en el que los problemas ambientales, sociales y territoriales son cada vez más complejos. Durante mucho tiempo, muchas personas han asociado al geógrafo con el profesional que hace mapas o conoce el nombre de los ríos, montañas, países o fronteras.

Sin embargo, ser geógrafo es mucho más que saber describir el espacio: es una forma de comprender cómo vivimos, cómo transformamos el territorio y cómo la naturaleza y la sociedad se relacionan entre sí. En el siglo XXI, esta mirada se vuelve indispensable para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo: el cambio climático.

¿Por qué el geógrafo es importante frente al cambio climático? Porque el cambio climático no ocurre en lo abstracto ni en los discursos: ocurre en lugares concretos, en comunidades reales y en territorios que ya tienen historias de desigualdad, presión ambiental y mala planificación. Se expresa en cuencas que pierden caudal, en ciudades que se inundan por falta de drenaje, en costas amenazadas por el aumento del nivel del mar, en suelos agrícolas cada vez más secos y en ecosistemas que pierden su equilibrio. Pero, sobre todo, se siente con mayor fuerza en las poblaciones más vulnerables, aquellas que muchas veces menos han contribuido al problema y menos recursos tienen para adaptarse.

Aquí es donde el geógrafo cobra un papel central. No solo porque elabora mapas o sabe usar tecnologías como los Sistemas de Información Geográfica, la teledetección, los modelos climáticos y los datos satelitales, sino porque ayuda a interpretar el territorio de manera crítica. El geógrafo identifica dónde están los riesgos, quiénes viven en las zonas más expuestas, qué decisiones históricas han aumentado la vulnerabilidad y qué acciones deben tomarse para adaptarnos con mayor justicia y responsabilidad. En este sentido, el geógrafo no solo muestra el problema: también revela las causas, las desigualdades y las oportunidades para construir territorios más seguros, humanos y resilientes.

Por eso, el geógrafo del siglo XXI tiene una tarea fundamental: unir lo físico y lo humano para comprender la complejidad del territorio. No basta con estudiar el clima, el agua, los suelos o los ecosistemas de manera aislada; también es necesario relacionarlos con la población, la economía, la infraestructura, la gobernanza, la desigualdad y la justicia social. Frente al cambio climático, el geógrafo permite ver que los desastres no son solo fenómenos naturales, sino también el resultado de decisiones históricas, formas de ocupación del territorio, ausencia de planificación y vulnerabilidades acumuladas.

En este sentido, la geografía nos ayuda a pasar de la reacción a la planificación; del desastre a la prevención; del dato aislado a la inteligencia territorial. Su valor está en convertir la información espacial en conocimiento útil para tomar mejores decisiones: dónde proteger, dónde invertir, dónde restaurar, dónde no construir y cómo adaptar nuestras ciudades, cuencas y comunidades. Más que describir el territorio, la geografía del siglo XXI debe ayudarnos a leerlo críticamente, anticipar riesgos y construir respuestas más justas, sostenibles y humanas.

En los años venideros, se espera que los geógrafos tengan un papel cada vez más decisivo en la anticipación de escenarios climáticos y en la planificación de territorios más resilientes. Las ciudades deberán prepararse para temperaturas más altas, lluvias más intensas, sequías prolongadas, presión sobre los recursos hídricos y mayor exposición de las zonas costeras. En este contexto, el análisis geoespacial, los modelos climáticos, la inteligencia artificial, los sensores remotos y los sistemas de alerta temprana serán herramientas fundamentales para tomar decisiones más rápidas, precisas y basadas en evidencia.

También se espera que la intervención de los geógrafos contribuya con mayor fuerza a la justicia climática. El cambio climático no afectará a todos por igual: las comunidades con menor acceso a servicios básicos, vivienda segura, agua potable, infraestructura y planificación urbana serán las más vulnerables. Por ello, el geógrafo del futuro deberá ayudar a identificar desigualdades territoriales, priorizar inversiones, proteger ecosistemas estratégicos y orientar políticas públicas que no solo reduzcan riesgos, sino que también construyan sociedades más equitativas, adaptadas y sostenibles.

Hoy más que nunca, necesitamos una geografía capaz de leer el territorio, anticipar escenarios y proponer soluciones. Porque adaptarse al cambio climático no es solo una tarea ambiental: es una tarea territorial, social, científica y política. El geógrafo del siglo XXI no solo dibuja el mundo: ayuda a entender cómo está cambiando y cómo podemos transformarlo para hacerlo más resiliente, justo y sostenible.

El autor es doctor en Recursos Hídricos y Cambio Climático.