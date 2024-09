Los ‘gota a gota’ en Veraguas

Escuchar audio noticia

El narcotráfico y la delincuencia internacional organizada, en su nueva modalidad conocida como los “gota a gota”, camina por las calles de Veraguas, como lo harían Jack Nicholson, Sandra Bullock, Julia Roberts o Anthony Hopkins, por Cannes, París, Florencia o Roma. Como verdaderas celebridades que muchos admiran y reciben pequeños favores de ellos. Porque, para quienes tienen que combatir dicho mal endémico, si te vi, ya ni me acuerdo, como diría una pequeña parte de las letras de la canción El santo cachón.

Hace mas de 15 años, tal vez con unas cinco unidades, se inició a tejer una red de prestamistas formados por colombianos (as), que quien se quiere informar sobre los mecanismos y estragos que han hecho en nuestro hermano país de Colombia, solo tiene que acudir a las redes sociales y ver la serie colombiana Romina poderosa y de allí sacarán toda información necesaria. Hoy, son más de 45 personas las que conforman el grupo, el cual se ha visto reforzado con venezolanos. El pie de fuerza que ostentan en la provincia ha permitido que el negocio se ramifique, como si fuera una peste, en Atalaya, Mariato, Soná, Cañazas y San Francisco, donde también los finqueros y agricultores están sintiendo el impacto. Pero en una Nación, en donde la corrupción desborda, con la complacencia de la vista gorda de muchas autoridades superiores, se hará realidad, como dicen resignados muchos ciudadanos: “esto no lo cambia nadie”. Despunta el hecho en los estamentos de seguridad nacional, nadie ve nada; nadie comenta sobre el particular.

El concepto “gota a gota” es, que quien reciba un préstamo de dichos usureros al servicio del crimen organizado, que no provienen de entidades lícitas financieras nacionales, sino, producto del lavado y el narcotráfico, tiene que verse obligados a pagar 10% por día de leonino interés, por secula seculorum, es decir, 300% mensual, sin abonar a capital. Los negocios al por menor, como tiendas, barberías, lavaderos de autos, changarros y cualquier transportista público —taxistas, conductores de autobuses— son las presas más fáciles de dicha actividad. Si no se realiza el pago del interés diario, aparece instantáneamente la ley del músculo, la presión, el chantaje y cualquier instrumento necesario para demostrarle al jefe la lealtad y el coraje para ejercer la actividad.

Las mujeres que utilizan para dichas tareas, por lo general, son jóvenes atractivas que sirven como señuelo para captar nuevos clientes y expandir el negocio con su famoso: “¿Papito, en qué le sirvo?”. Los cobradores de morosos renuentes se mantienen activos en muchos gimnasios de la localidad, engrasando y fortaleciendo sus músculos, que destacan de antemano bajo ajustados suéteres. La tercera ola son los traquetos, quienes, entre tatuaje y tatuaje, muestran exuberantes heridas del fragor del combate.

Casi toda la región centroamericana se ha visto plagada por dicha actividad, así como algunos países del sur, en donde estas estructuras son la punta de lanza de los grandes carteles mexicanos y colombianos. Además, es un mecanismo de distracción para las débiles autoridades de estos países, que quedan enredadas como frágiles abejas en una telaraña tejida con tal propósito.

Sin embargo, en El Salvador, la conducta firme e inmediata de un mandatario que demuestra con el ejemplo sus acciones logró que, en menos de una semana, la policía y el ejército detuvieran a más de 780 de estos mafiosos, los expulsaran del territorio en menos de 48 horas, y establecieran la prohibición de su regreso, ni siquiera como turistas.

Es allí donde la mano dura de un gobernante estadista debe estar para actuar, y no para sostener sus aviesos planes económicos y financieros sobre los estómagos vacíos y famélicos de quienes, por décadas, han cargado sobre sus espaldas los errores de la corrupción de los politiqueros mafiosos que llegan al poder para servirse de las arcas públicas con la cuchara grande. Para que una patria sea grande, la contribución o el aporte personal deben ser de todos y de manera proporcional.

Desde hace más de 10 años, en los informes de operaciones de la Dirección de Migración de la provincia, está la información sobre lo destacado en este escrito. ¡No es nuevo, bajo los ojos de Dios! ¿Esperamos a que suceda algo?

Politólogo, diplomático y escritor.