Los hermanos Lefevre

Aunque un sector de la capital lleva el nombre de Parque Lefevre, poco o nada se recuerda de los Lefevre nacidos en Panamá en el siglo XIX.

Rara vez se insiste en su actuación en la vida literaria o política, salvo cuando se cita el libro Más allá del olvido. Ernesto Lefevre y el imperialismo yanqui (1972), escrito por uno de sus descendientes, o cuando se consulta el sitio en Internet Calle 5ª Casa Lefevre, dedicado a la familia.

Los progenitores de los Lefevre panameños fueron Henry Lefevre, agente naviero estadounidense de origen inglés avecindado en Panamá, y Emilia de la Ossa, hermana de Jerónimo de la Ossa. La tía materna de los siete hijos de este matrimonio fue María de la Ossa de Amador, esposa de Manuel Amador Guerrero, primer presidente de la república independiente.

Entre los hermanos, además de los dos que aquí se destacan, sobresalió Ramona Emilia Lefevre de la Ossa (1886-1955), conocida como la Trona. Fue la primera Reina de la Pollera de Panamá y se distinguió por rescatar información sobre esta vestimenta tradicional.

Ernesto Tisdel Lefevre (1876-1922), empresario prominente, fue presidente del país por breve período al suceder a Belisario Porras, quien renunció para presentarse a nuevas elecciones. Fue la contraparte panameña en el llamado Incidente Pershing, cuando se enfrentó a la intención de militares estadounidenses de ocupar amplias tierras en la isla de Taboga, en contra de sus moradores. La digna actitud asumida por el entonces mandatario no ha recibido la debida atención en los relatos históricos nacionales.

Edwin Lefevre (1871-1943), de nombre completo George Edwin Henry Lefevre, nació en Colón. Fue periodista, novelista y diplomático, y representó a Panamá en España e Italia en 1909. Alcanzó notoriedad como autor de Reminiscences of a Stock Operator (1923), novela basada en la vida del legendario corredor de bolsa Jesse Livermore. Traducido al español como Memorias de un operador de bolsa, también lo ha sido al alemán, chino, francés, italiano y polaco. El libro sigue considerándose una obra de referencia entre inversionistas y continúa en circulación como manual para comprender el universo financiero. Además, Edwin publicó Wall Street Stories (1901), Sampson Rock of Wall Street (1907) y, fuera de la ficción, Making of a Stockbroker (1925), biografía del operador John K. Wing. También escribió una detallada semblanza autobiográfica para el anuario de 1891 de la Universidad de Lehigh, con motivo del 50 aniversario de esa institución.

De Reminiscences, que primero apareció como serie en The Saturday Evening Post, se afirma en la presentación editorial de su versión francesa que “sigue siendo hoy el libro más leído y calurosamente recomendado de todos los libros de inversiones existentes. Generaciones de inversores han descubierto que les ha enseñado más sobre sí mismos y sobre los demás que años de experiencia en los mercados. Es una narración atemporal que enriquecerá la vida —y las billeteras— de los inversionistas de hoy tanto como enriqueció las de generaciones pasadas”.

En suma: Ramona fue una pionera folklorista; Ernesto Tisdel, un empresario exitoso y político representativo de Panamá; y Edwin, un escritor que alcanzó renombre internacional en Estados Unidos. La notoriedad de los tres proviene de ámbitos distintos: ella, como estudiosa de lo popular; Ernesto, por su defensa del país frente a la imposición extranjera y su capacidad empresarial; y Edwin, por sus descripciones de las actividades características del sistema financiero estadounidense.

El autor es investigador lingüístico y literario, y profesor de idiomas.