Los jóvenes panameños aprendemos… y nunca olvidamos

En el último año, Panamá se ha visto involuntariamente envuelta en una polémica estadounidense, percibida como un intento de apropiación de nuestra soberanía. Para no olvidar nuestra historia, vale la pena recapitular algunos hechos, especialmente pensando en los jóvenes panameños. A quienes ya conocen esta historia, les pedimos un poco de paciencia y que la lean como un repaso.

En 1878, Colombia otorgó a Lucien Wyse la concesión para la construcción del Canal de Panamá por 99 años. Ese mismo año, transfirió los derechos a Ferdinand de Lesseps, quien en 1879 fundó la Compagnie Universelle du Canal Interocéanique de Panama, empresa francesa encargada de la obra entre 1881 y 1889. Tras el fracaso de Lesseps, la Compagnie Nouvelle du Canal de Panama, que conservó la concesión, vendió los derechos a Estados Unidos por $40 millones, mediante la Ley Spooner de 1902. Conviene recordar que, tras la disolución de la Gran Colombia en 1830, Panamá permaneció unido a Colombia hasta 1903; y, a su parecer, no era conveniente cobrar inicialmente, ya que el beneficio vendría después.

En 1904, Estados Unidos inició la construcción del Canal, que culminó con éxito en 1914. Durante la etapa francesa murieron aproximadamente 22 mil trabajadores; en la estadounidense, cerca de 5 mil, en su mayoría afroantillanos caribeños, y en menor número asiáticos y europeos. En esos diez años, EE. UU. gastó unos $387 millones. Todo esto se hizo bajo el Tratado Hay–Bunau-Varilla de 1903, vigente hasta 1977, mediante el cual EE. UU. obtuvo una franja de territorio panameño de 10 millas de ancho a lo largo del Canal, conocida como la Zona del Canal, apropiándose de hecho del territorio por 95 años. Se utiliza el término “apoderarse” porque hubo una gran oposición panameña: fue el francés Philippe Bunau-Varilla quien, sin representar al país, firmó el tratado, cediendo soberanía a cambio de $10 millones y un canon anual de $250 mil. Según la Autoridad del Canal de Panamá, desde 1903 dos tercios de la inversión estadounidense de $3 mil millones fueron recuperados.

Con la firma de los Tratados Torrijos–Carter en 1977, finalmente se empezó a corregir esta injusticia histórica. El 1 de octubre de 1979, Panamá comenzó a recibir ingresos por peajes del Canal, que durante 65 años fueron exclusivos de EE. UU. Finalmente, el 31 de diciembre de 1999, el Canal pasó completamente a manos panameñas. El 3 de septiembre de 2007 se inició su ampliación, con un costo de $5,250 millones, inaugurada el 26 de junio de 2016.

Si sumamos los hechos: regalamos la construcción del Canal, regalamos el territorio por 95 años y regalamos su manejo y ganancias por 65 años. Y quizás “regalar” pueda sustituirse por otra palabra, que esta autora se abstiene de usar aquí. No podemos negar que Estados Unidos ha tenido un papel importante en la identidad panameña y que ha brindado apoyo; también debemos reconocer que valoramos la relación con nuestros hermanos estadounidenses. Pero tampoco podemos ignorar cómo Panamá ha sido utilizada. Desde los hechos del 9 de enero de 1964, pasando por la dictadura de Noriega (1981), inicialmente aliado de la CIA, hasta la invasión estadounidense de diciembre de 1989, que si bien derrocó al régimen, provocó la muerte de cientos de civiles y graves violaciones a los derechos humanos por parte de las tropas.

Algunos podrán intentar ocultar la historia, vistiendo capas de héroes, pero los panameños no olvidamos. Con la sangre ardiente del patriotismo, esta autora exhorta a sus compatriotas a no olvidar su historia, porque nos han arrebatado soberanía en el pasado y aún existen intentos de hacerlo.Lo que Bolívar soñó como “puente del universo”, en apenas 25 años de administración Panamá lo convirtió en realidad: transformó un símbolo de injusticia —el Canal, que beneficiaba a todos menos a los panameños— en un símbolo de progreso y soberanía.Y como decía Omar Torrijos: “La soberanía no se negocia, se defiende”.

La autora es egresada en Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá.