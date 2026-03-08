Los Lords del calipso: cantores de barrio y cronistas de su tiempo

Exclusivo Suscriptores

Los cantantes de calipso adoptaron títulos de nobleza para burlarse de ellos y terminaron convertidos en cronistas musicales de la vida popular en Panamá.

El género musical calipso se escucha en Panamá desde principios del siglo pasado. Su popularidad en nuestro país se atribuye a los migrantes caribeños que vinieron de Barbados y otras islas del Caribe. Se origina en la isla de Trinidad y Tobago, donde los trabajadores afroantillanos que laboraban en las plantaciones de azúcar lo consideraban parte de su cultura. De allí pasó a Venezuela.

A Panamá llegaron tres oleadas de inmigración afroantillana. La primera en 1850, integrada por los obreros que construyeron el Ferrocarril Transístmico. La segunda en 1880, vinculada a la construcción del Canal francés. Y la última a partir de 1903, cuando Estados Unidos inició la construcción del Canal interoceánico. La mayoría de estos inmigrantes vinieron de Barbados y Jamaica y hablaban inglés.

Terminadas las obras del Canal, muchos inmigrantes afrocaribeños se quedaron en Panamá y se establecieron en los barrios de Calidonia, El Marañón, Río Abajo y El Chorrillo, así como en la ciudad de Colón. En estos lugares el ritmo del calipso fue parte de la cultura de estos grupos.

Los cantantes de calipso usaban nombres de la nobleza, lo que hacían para mofarse de estos títulos nobiliarios, usualmente el título de Lord.

De acuerdo con el crítico literario y musical Mario García Hudson, el primer país donde se cantó y grabó el calipso en español fue Panamá. Prueba de ello es el famoso calipso “Negrito”.

En Panamá los Lords más famosos fueron:

Lord Cobra (Wilfred Methusiel Berry Gonin). Nacido en Bocas del Toro, desarrolló su carrera musical en Colón, siendo el calipsonian que hizo más grabaciones, tales como Big Nose, Chatterbox, Sparrow, Combination y Baptism.

George Allen, mejor conocido como Lord Panamá, nació en Colón en 1928, y la mayoría de sus canciones fueron grabadas bajo su propio sello discográfico, Panix. Se destacan los calipsos Fire Down Below, Hot Dogman y Calypso en Panamá. Lord Panamá fue distinguido con la Orden Vasco Núñez de Balboa.

Sir Jablonski se hizo conocido por el tema “Negrito” (en español) y por los temas Judas and Barrabas y Fat Pork.

El calipsonian Claude Morán, conocido como Black Majesty, nos dejó la pieza Mon Cherie.

El enigmático Lord Kitty, quien le ganó un duelo al Rey del Calipso Mighty Sparrow, compuso un calipso reconociendo su victoria.

Byron Barrington Dowman Moiston, conocido como Lord Byron, nació en Guabito, Changuinola, el 24 de diciembre de 1931, donde creció y luego se trasladó a la ciudad capital. Sus padres eran de Jamaica y Barbados y se conocieron en Panamá durante la construcción del Canal de Panamá. Fue un gran intérprete del ukelele y del banjo desde edad muy temprana.

Compartió escenario con grandes de la música internacional como Mighty Sparrow, Celia Cruz, Benny Moré, Tres Patines, La Lupe, El Gran Combo y otros.

Entre las canciones que hizo populares se encuentran Push Push, Pat It Up, The Devil, Simplemente María de Panamá y The Village Drum, entre otras.

Fue honrado después de su muerte por la ciudad de Panamá como hijo meritorio. Dicho reconocimiento fue entregado a su esposa, Erenia Méndez, y a su hija Idania Dowman, quien es actualmente conocida como la dama del jazz de Panamá.

En Panamá se escucha el calipso desde hace más de un siglo, pero tuvo su auge o renacer en la década de los años cincuenta, debido a la popularidad del cantante Harry Belafonte y de los Lords locales que difundían esta música. Harry Belafonte nació en Harlem, Nueva York, Estados Unidos, en 1927 y se hizo muy popular en varios países por los calipsos Banana Boat, Island in the Sun, Matilda, Jump in the Line, Jamaica Farewell, Coconut Woman, Man Smart y Rum and Coca-Cola.

Lord Byron (Byron Barrington Dowman) Foto retocada con OpenAi.

En Panamá los calipsos locales eran cantados por intérpretes empíricos, entre los cuales destacaron Lord Byron, Lord Panamá, Lord Delicious, Lord Cobra, Lord Kontiki y otros. Estos cantantes usaban banjos o ukeleles y actuaban sin la participación de otros músicos o coros. Muchas de sus canciones se hicieron populares y todo el mundo las cantaba en Panamá, tales como Back to Back Belly to Belly, My Commanding Wife, 50 Cents y Who Started the Fire in San Miguel.

También se cantaban calipsos con palabras y expresiones West Indies que pocas personas entendían, pero como la música era tan pegajosa se pasaba por alto. Algunos Lords incorporaban en sus calipsos canciones de otro tipo, como boleros o tamboreras. Esto se destacó como una característica cultural de nuestro país y se llegó a hablar del calipso híbrido bilingüe (inglés y español).

Una característica de las canciones de calipso es que recogían en sus letras acontecimientos o incidentes de la vida real, lo que las hacía más atractivas para el público. En ese sentido, los Lords del calipso se convirtieron en una especie de juglares de la Edad Media.

En los años setenta, el área de la ciudad donde se podía escuchar calipso era Río Abajo, en los boites Le Marrón, Royalito y otros. En estos establecimientos había un ambiente multirracial y multicultural, ya que confluían personas de origen afrocaribeño y personas latinas. En esa época Río Abajo era, de noche, un lugar de parranda, pero se destacaba por su seguridad.

Quizás debido a esto se hizo tan popular, ya que además de los boites antes mencionados había otros parrandeaderos, tales como La Rancho Grande, donde tocaba Máximo Rodríguez, y la Boite Charlie, donde tocaba Tille Lamboglia con sus hijos Brandy y Tillito.

En Colón y en Bocas del Toro, donde había grupos afrocaribeños, también se desarrolló bastante la afición al calipso. En Bocas del Toro se hizo muy popular el grupo The Beachers, dirigido por Loyd Gallimore, que originalmente tocaba calipso y gradualmente incursionó también en otros géneros musicales.

En la década de los sesenta conocí al músico Zaggy, que tocaba batería y era un gran presentador. Era un bohemio absoluto, dedicado totalmente a la música y a la parranda. En alguna ocasión me invitó a conocer bares o lugares donde se oía música de calipso y le agradecí esa invitación, porque eran lugares poco conocidos, a menos que uno formara parte de la farándula. Zaggy se hizo muy popular como presentador en los jam sessions que había los domingos en la tarde en la Boite Windsor, propiedad de Marcos Wilson.

Mediante la Ley 426 del 26 de febrero de 2024 se declaró el 17 de octubre de cada año como Día del Calipso y de los Calipsonians Panameños, en honor a Wilfred Methusiel Berry Gonin, conocido como Lord Cobra, Rey del Calipso.

Al igual que el Panama Jazz Festival, que atrae mucho turismo a Panamá, se podría realizar un Festival Regional de Calipso. Las regiones o países que podrían estar interesados serían la costa atlántica de Costa Rica (Puerto Limón), Jamaica, Trinidad y otras islas del Caribe. Este turismo sería regional y ayudaría a conservar la tradición cultural de la música del calipso.

En Panamá se desarrolló también la modalidad interesante del calipso en español. Así tenemos el popular calipso “Negrito”, cantado por Sir Jablonski. Prueba de la adaptación del calipso al español es el tema musical El Buhonero, compuesto inicialmente en inglés por Wilfred Berry, alias Lord Cobra, y posteriormente traducido al español por el filólogo y cantante Pedro Altamiranda.

Este calipso, primero en inglés y luego en español, se convirtió en uno de los más populares de Panamá. Otro calipso con sentido humorístico es 15 Centavos, compuesto en inglés por Lord Panamá y conocido también por su versión en español. Los calipsos El Buhonero y 15 Centavos reafirmaron el sentido jocoso del género y la gran imaginación de sus compositores.

Entre los músicos que interpretan calipso se destaca también el panameño Billy Herron, quien no tiene ascendencia afrocaribeña. Herron ha promovido al grupo bocatoreño The Beachers, que se ha presentado fuera de Panamá y en nuestro país con gran éxito.

Escribo este artículo porque considero que el calipso es parte de la cultura de los grupos West Indies que migraron a Panamá y que hoy forman parte de nuestra comunidad. Por lo tanto, es importante conservar esta expresión cultural que representa una parte significativa de nuestra identidad.