Los mejores de 2024

Terminó la temporada regular de béisbol de las Grandes Ligas del 2024 y en estos momentos los equipos que clasificaron para las eliminatorias de la postemporada están fajándose entre ellos, pues esta eliminatoria nos dirá quiénes irán a la Serie Mundial y de allí saldrá el campeón mundial del béisbol estadounidense, que, a no dudarlo, es el mejor del planeta.

Después de la Serie Mundial, los periodistas involucrados en el deporte que nos ocupa anunciarán los peloteros que según ellos tuvieron el mejor rendimiento. Por supuesto, este anuncio se hace en forma oficial, con la participación del ente de mayor autoridad dentro del béisbol organizado, conocido como la Oficina del Comisionado.

En esta columna trataremos de analizar los candidatos para los mejores lanzadores (Cy Young) y los jugadores más valiosos de cada liga.

En la Liga Americana entre los lanzadores, le daremos consideración a Tarik Skubal, abridor lanzador derecho de los Tigres de Detroit y a Emmanuel Clase, derecho cerrador de los Guardianes de Cleveland.

Skubal terminó con marca de 18-4, 2.39, con 228 ponches en 192 episodios lanzados, lo que le da un promedio de 1.187 ponches por entrada. Clase, por su lado, tuvo 4-2, 0.61, con 47 salvamentos en 50 oportunidades, ponchó 66 bateadores en 74 episodios lanzados, lo que le da un promedio de 0.89 ponches por entrada.

Al ver los números del rendimiento de estos lanzadores, creemos que el derecho Tarik Skubal (ganador de Triple Corona en ganados y perdidos, efectividad y número de ponches), no tiene competidor para el premio Cy Young de la Liga Americana este año.

Su actuación ha sido impresionante y su contribución a la clasificación de su equipo para la postemporada fue extraordinaria. En cuanto al derecho Emanuel Clase, cerrador de los Guardianes de Cleveland, tiene excelentes números, pero desafortunadamente quienes escogen al ganador del premio Cy Young, los ignoran.

Como prueba, nuestro compatriota Mariano Rivera, considerado como el mejor cerrador de todos los tiempos, nunca fue considerado para este galardón.

En la Liga Nacional no tengo la menor duda de que el ganador del premio será el zurdo Chris Sale (también ganador de la Triple Corona) de los Bravos de Atlanta. Luego de este gran año, molestias en la espalda no le permitieron ayudar a su equipo en la postemporada. Sale terminó con 18-3, 2.38 y logró 225 ponches en 200 entradas, lo que le da un promedio de 1.12 ponches por entrada. Otro candidato podría ser Zack Wheeler de los Phillies de Filadelfia, pero sus números no se comparan con los del zurdo Chris Sale.

Ahora me referiré al jugador mas valioso de cada liga y nos parece que Aaron Judge de los Yankees de Nueva York por la Liga Americana y Shoei Ohtani de los Dodgers de los Ángeles por la Liga Nacional, no tienen mayor competencia. Judge terminó bateando para .322, con 58 cuadrangulares y 144 impulsaciones, lo que lo pone a un nivel superior al resto de los peloteros de la Liga Americana. Por otro lado, Ohtani en la Liga Nacional, terminó la temporada regular bateando para .310, con 54 cuadrangulares y 130 impulsaciones y como algo adicional, se robó 59 bases, algo insólito y sin precedentes en las mayores.

Ambos ganadores del premio Cy Young como los más valiosos de ambas ligas tienen méritos inobjetables para lograr sus respectivas distinciones. No creo que habrá sorpresas.