Los mercados de capitales internacionales y Panamá

Manifestaciones políticas – Estaban bastante enterados de las manifestaciones políticas y cierres de calles, y obviamente están preocupados por estas, ya que no saben si van a proliferar ni en qué terminarán. Les hice varios comentarios. El partido político de Suntracs y otros afines no habían alcanzado el 2% de los votos en las últimas tres elecciones presidenciales. Panamá no tiene las condiciones para que prospere una izquierda radical como ha sucedido en otros países latinoamericanos. Por ejemplo, hay que destacar que los panameños tienen acceso a préstamos para autos, hipotecas a 30 años, viajes, gastos personales, etc. Difícil visualizar guerrilleros de escritorio.