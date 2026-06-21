Los padres que dejan huella

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

El Día del Padre no debería ser únicamente una fecha comercial o un mensaje apresurado. También debería ser un momento para reflexionar sobre esos hombres que asumieron la paternidad con responsabilidad, entrega y amor silencioso.

Muchos pertenecieron a generaciones en las que el cariño no siempre se expresaba con palabras tiernas ni abrazos frecuentes, sino con trabajo, disciplina y sacrificio diario. Fueron hombres que aprendieron a levantarse temprano, resolver problemas y sostener a su familia aun en medio de las dificultades. Su tranquilidad muchas veces dependía de saber que los suyos estaban bien.

Con el tiempo, muchos hijos comprenden que detrás de aquel carácter firme existía una profunda forma de protección. Ser padre nunca ha significado únicamente proveer. También implica acompañar, corregir con amor, orientar con el ejemplo y dejar una referencia moral para la vida.

Hay padres cuya presencia nunca se limitó a su hogar. También abrazaron a muchas personas con su manera de tratar a los demás, de tender la mano y de estar presentes cuando hacía falta. Por eso, cuando parten, su ausencia no se siente en un solo lugar, sino en muchos corazones al mismo tiempo.

No todas las historias de paternidad son iguales. Algunas guardan gratitud, respeto y recuerdos luminosos; otras cargan silencios, distancias y heridas difíciles de explicar. El Día del Padre no pretende idealizar todas las experiencias, pero sí reconocer a quienes honraron ese papel con responsabilidad y amor verdadero.

A veces no alcanzamos a decirles todo lo que significaron mientras estaban vivos. La rutina nos hace creer que siempre habrá tiempo. Pero cuando faltan, se extrañan las conversaciones, los consejos, las costumbres y hasta esos detalles cotidianos que antes parecían simples.

El Día del Padre también pertenece a quienes ya no pueden abrazar físicamente a su papá, pero continúan agradeciendo lo recibido. Porque un buen padre no desaparece del todo: permanece en la manera de pensar, de decidir, de enfrentar la vida y de cuidar a los demás.

Hay hombres cuya mayor herencia no fue material, sino humana. Dejaron rectitud, amor, respeto y una forma de vivir que sigue hablando por ellos.

Por eso, recordar a un gran padre no es quedarse en la tristeza. Es reconocer que su vida tuvo sentido, que su ejemplo dio fruto y que su nombre permanece unido a la gratitud de quienes tuvieron el privilegio de amarlo.

La autora es educadora.