Los tríos románticos

Durante la década de 1960, en Panamá y América Latina se escucharon varios tríos que interpretaban música romántica. Los principales fueron Los Tres Caballeros, Los Tres Ases y Los Tres Diamantes.

La popularidad de estos tríos se originó en México antes de los años sesenta, pero alcanzó mayor fuerza en Panamá en esa década, cuando muchas personas se deleitaban escuchando este género. Las canciones románticas y los boleros marcaban un contraste notable con gran parte de la música popular actual, que carece del mismo acento sentimental.

Los Tres Caballeros

Este trío destacó porque uno de sus miembros fue Roberto Cantoral, compositor de dos de las canciones más conocidas de la época: El reloj y La barca. Los otros integrantes fueron Benjamín “Chamin” Correa y Leonel Gálvez. Como sucede en muchos grupos musicales, algunos miembros fueron reemplazados con el tiempo: Gálvez por Raúl Shaw Moreno, y este por Raúl Solís. Finalmente, el trío se disolvió en 1960. Durante la etapa en que interpretaron El reloj y La barca, fueron muy populares en Panamá, y muchas personas consideraban estas y otras composiciones de Cantoral como sus favoritas. Su hijo, Roberto Cantoral Zucchi, escribió el libro Detén el tiempo en tus manos, donde relata la vida personal y musical de su padre.

Lucho Gatica

El cantante más popular de esa época fue Lucho Gatica (Chile, 1928), quien vivió la mayor parte de su vida adulta en México. Entre sus éxitos más conocidos figuran Piel canela, Contigo a la distancia, No me platiques más, Tú me acostumbraste y Voy a apagar la luz. Grabó numerosos discos LP y participó en varias películas filmadas en México en las décadas de 1950 y 1960. Recibió, entre otros, los siguientes reconocimientos:

Salón de la Fama de los Grammy Latinos por La barca (1960) y El reloj (1959) – 2001.

Salón Internacional de la Fama de la Música Latina – 2001.

Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical – 2007.

Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood – 2008.

Los Tres Diamantes

Integrado por Gustavo Prado Gutiérrez, Enrique Quezada Reyes y Saulo Sedano, este trío se caracterizó por realizar exitosas giras internacionales. Su madrina artística fue la reconocida María Grever. En México actuaron en escenarios emblemáticos como el Teatro Blanquita y el Teatro Margo. Entre sus canciones destacan Mi canción, Cuando me vaya, Miénteme, Bésame mucho, Júrame y La gloria eres tú. También interpretaron piezas fuera del bolero, como Un hombre y una mujer (tema de la película de Claude Lelouch), Orfeo negro (película de Marcel Camus) y el famoso bolero Historia de un amor, del panameño Carlos Eleta Almarán.

Los Tres Ases

Su origen se remonta a 1947, cuando el Trío Culiacán, fundado por Juan Neri, alcanzó fama en México. Neri invitó a Marco Antonio Muñiz a integrarse, y el grupo pasó a llamarse Los Tres Ases. Muñiz fue muy conocido en Panamá por sus presentaciones en el Salón Portobelo del Hotel El Panamá, acompañado por las orquestas de Pipo Navarro y Clarence Martin. Entre sus canciones más célebres figuran El reloj, Tú me acostumbraste, Regálame esta noche e Historia de un amor. Los Tres Ases se presentaron en Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Colombia, consolidándose como uno de los tríos más famosos de su tiempo.

El reloj

Reloj sin marca de hora porque voy a enloquecer; ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez.

Nomás nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda mi dolor irremediable.

Mira, detén tu camino porque mi vida se apaga; ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin tu amor no soy nada.

Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca.

El autor es abogado.