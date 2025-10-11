Panamá, 11 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.
    |
    PRD

    Los últimos estertores de un partido sin rumbo

    Carlos E. González de la Lastra

    La situación política panameña es cada vez más triste, confusa y preocupante. Estamos presenciando los últimos estertores del partido político más grande del país por número de adherentes, que hoy se precipita en caída libre. Su dirigencia no ha comprendido que carga sobre sus hombros una gran responsabilidad en la degradación de la clase política panameña.

    No se vislumbra en su horizonte ningún acto de contrición, ninguna señal de conciencia sobre el daño causado. La ideología que alguna vez los inspiró —la socialdemocracia— ha sido desplazada por la ambición personal y el clientelismo. En la Asamblea Nacional, sus figuras más visibles se exhiben con desdén hacia el país, incapaces de reconocer la magnitud del deterioro moral que ellos mismos impulsaron.

    Dan pena. Porque han convertido lo que pudo ser un instrumento de justicia social en una maquinaria de corrupción que corroe las instituciones y degrada la esperanza nacional.

    Próximamente celebrarán elecciones internas, pero no se percibe en el panorama ningún liderazgo capaz de expresar un genuino deseo de recuperar los valores éticos y morales indispensables para rescatar la política de su crisis. Sin una autocrítica profunda y sin voluntad de reforma, seguirán perdiendo militantes, destruyendo las posibilidades de resurgimiento de la cultura democrática y socavando las instituciones del Estado.

    Más grave aún es su actuación en el Órgano Legislativo, donde su bancada parece existir únicamente para obstaculizar toda iniciativa que devuelva a los ciudadanos la confianza en la política y en sus representantes.

    En la sociedad panameña se percibe una creciente decepción y un hartazgo generalizado hacia la clase política. Y cuando un pueblo se cansa de ser ignorado, las reacciones pueden volverse incontrolables.

    “Han convertido lo que pudo ser un instrumento de justicia social en una maquinaria de corrupción.”

    “Cuando un pueblo se cansa de ser ignorado, las reacciones pueden volverse incontrolables“.

    El autor es exdirector de La Prensa.

    Carlos E. González de la Lastra


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • IMA confirma calendario de Agroferias para este jueves 9 y viernes 10 de octubre. Leer más
    • Multas con tecnología RFID: ATTT las aplicará desde noviembre de 2025. Leer más
    • Caso New Business: Sala Penal revoca condena y absuelve a los Corcione y a Gonzalo Gómez. Leer más
    • IMA: puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 8 de octubre. Leer más
    • Ministerio Público recupera $819 mil sustraídos a la CSS a través de alteraciones en el SIPE. Leer más
    • Un arquitecto condenado en el caso Blue Apple participó en un recorrido por la villa diplomática, con las hijas del presidente. Leer más
    • Evalúan habilitar carril exclusivo desde Albrook hacia el sector oeste. Leer más