Lucha con todo… y toma Tylenol si tu médico te lo indica

Exclusivo Suscriptores

Durante el embarazo, las mujeres vivimos con una mezcla de ilusión y responsabilidad que pocas veces en la vida se siente con tanta intensidad. Sabemos que cada decisión que tomamos —qué comemos, qué medicamentos usamos o evitamos— puede tener repercusiones en la salud del bebé que llevamos dentro. En esa etapa todo lo evaluamos con lupa, porque cada decisión cuenta. Y es precisamente en esos momentos de mayor vulnerabilidad cuando la desinformación puede calar más hondo. No es fácil: nos encontramos abrumadas con consejos bienintencionados, mitos familiares y, cada vez más, con declaraciones altisonantes que circulan en redes sociales y medios masivos.

Esta semana, en una conferencia de prensa, el presidente de cabello platinado —o, para quienes prefieran la caricatura, de piel color naranja— lanzó una advertencia directa a las embarazadas: “Don’t. Take. Tylenol.” Según él, hacerlo aumentaría el riesgo de que nuestros hijos desarrollen autismo. También insinuó que las vacunas “bombardean” a los bebés con demasiadas cosas a la vez y deberían espaciarse. ¿La base científica para semejantes afirmaciones? Ninguna.

El acetaminofén (conocido comercialmente como Tylenol) se ha utilizado durante décadas como el analgésico y antipirético más seguro en el embarazo. Es la primera opción para bajar la fiebre y controlar el dolor leve a moderado, situaciones que, si no se tratan, también pueden ser riesgosas para el bebé en desarrollo.

A diferencia de esas frases vacías, las sociedades médicas más respetadas han sido claras y unánimes en sus recomendaciones. La Academia Americana de Pediatría (AAP) fue contundente: “El acetaminofén es seguro para los niños cuando se usa según las indicaciones, y no existe evidencia de que cause autismo”. La AAP recordó además que difundir mensajes contrarios solo confunde y asusta a padres y embarazadas.

El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología (ACOG) emitió un comunicado similar, reafirmando que “sugerir que el uso de acetaminofén en el embarazo causa autismo no está respaldado por el cuerpo completo de evidencia científica” y calificó estas declaraciones como irresponsables. Su recomendación no ha cambiado: el paracetamol sigue siendo el analgésico y antipirético de referencia en el embarazo, siempre en la dosis más baja posible y por el menor tiempo necesario, bajo supervisión médica.

Por su parte, la Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) recalcó que “en este momento, el peso de la evidencia científica de que el uso de acetaminofén durante el embarazo causa un mayor riesgo de autismo o TDAH es simplemente inconcluso”. Es decir: no hay relación causal demostrada.

Entonces, ¿qué hay detrás de estas declaraciones del presidente de cabello platinado? No es difícil adivinarlo: show mediático, populismo o el deseo de presentarse como el “gran defensor” de las familias. Pero lo cierto es que este tipo de mensajes ponen en riesgo la salud de miles de mujeres y bebés en todo el mundo. Cuando una figura con alcance global afirma algo con tanta seguridad, aunque sea falso, genera dudas, miedo y desconfianza. Y eso, en salud, es terreno fértil para que muchas embarazadas dejen de tomar un medicamento seguro cuando lo necesitan, o para que padres se nieguen a vacunar a sus hijos, aumentando el riesgo de enfermedades graves y prevenibles.

Como pediatra y como madre, no solo me genera rabia que personas tan influyentes sean fábricas de mentiras disfrazadas de consejos de salud. Me produce, sobre todo, una enorme frustración. Porque estoy convencida de que esta avalancha de desinformación apenas comienza.

Por eso, mi llamado es claro: luchemos con todo, sí. Pero luchemos contra la desinformación, no contra los medicamentos seguros. Busquen siempre la verdad, escuchen a sus médicos de confianza y tomen decisiones basadas en hechos y evidencia, no en opiniones sin fundamento de quienes solo buscan dinero y fama a costa de la salud de los más vulnerables.

La autora es pediatra.