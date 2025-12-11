Machado, una premio Nobel a la medida de Venezuela, de América Latina y del mundo

Exclusivo Suscriptores

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

María Corina Machado fue electa diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado Miranda en 2010, cargo al que llegó en 2011 tras ser la candidata con más votos en la historia de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Fundó un partido político en 2012, de tendencia liberal y centroderecha, porque las opciones políticas lucían copadas y cada vez más cooptadas por el régimen de Maduro y sus seguidores. Ese mismo año fue candidata presidencial en las primarias opositoras, en las que alcanzó el tercer lugar con el 3.8%.

En 2014 le fue arrebatada su diputación, por orden del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y posteriormente quedó inhabilitada por 12 meses para ocupar un cargo público.

Ganó las elecciones primarias presidenciales de la Plataforma Unitaria en 2023, con más del 90% de los votos. Sin embargo, fue inhabilitada por las autoridades venezolanas, por segunda vez en su trayectoria política, por lo que quedó impedida de participar en las elecciones de 2024. Para entonces ya estaba consagrada como la líder de la oposición venezolana.

Ante tal impedimento, apoyó a Corina Yanes para que fuese su reemplazo en la oferta presidencial opositora para las elecciones de enero de 2024; pero el gobierno no permitió la inscripción de esta candidatura. Posteriormente impulsó una segunda candidatura de reemplazo, la de Edmundo González, quien ganó las elecciones como candidato de la Plataforma Unitaria.

Es decir, María Corina Machado, luchadora por las libertades ciudadanas, beligerante en su discurso y en su actitud; resistente al miedo, a los insultos, a las amenazas, a agresiones y ataques armados, secuestros y resistente al fraude y al poder tiránico, se ha elevado desde hace 15 años como el rostro cada vez más autorizado para dirigir a la Venezuela poschavista-madurista.

Antes de los últimos 15 años, pasó una década enfrentando al gobierno chavista y su proclamado socialismo del siglo XXI, desde la actividad de una organización no gubernamental enfocada en el desarrollo y el cuidado de la democracia; y antes estuvo cerca de una década trabajando en una fundación orientada al acompañamiento de niños en situación de vulnerabilidad en las calles de Caracas.

Son casi tres décadas y media dedicadas a la ciudadanía venezolana; trayectoria que le ha dado la probidad que la ha llevado a recibir el premio Nobel de la Paz en 2025.

Es el rostro vivo de una mujer que representa a millones de venezolanos dispersos por el mundo y a otros secuestrados dentro de la Venezuela hoy usurpada por un régimen desprovisto de respeto, dignidad, autoridad moral y ejemplaridad; carcomido por su propia historia saturada de corrupción, ilegalidad, abuso y terror.

No es un problema de izquierdas y derechas. Como bien dijo Felipe González, es un asunto de “tiranías” contra pueblos que pueden y deben reclamar sus derechos.

Es una copia de la “realidad agrandada” de Panamá a fines de la década de los años 80. El discurso justificador e hipócrita de la soberanía vulnerada de pueblos pseudolibres no resiste la revisión de un estudiante de escolaridad elemental.

Los dictadores, tiranos y abusadores se reducen todos a una misma realidad y, como bien dijo Gandhi, “pueden parecer invencibles, pero al final siempre caen”. Antes de morir, acaban sobreviviendo a plazos de vigencia diaria, gracias al miedo y a un poder autodestructivo que, como una narcodependencia, cada vez es más y más requerido para sostenerse en el poder.

Por eso las palabras paz, voluntad popular y libertad juntas les suenan a sedición inaguantable. Por eso un premio Nobel de la Paz les resulta inaceptable. Por eso una persona como María Corina Machado se les hace imperdonable.

Felicitaciones a la nueva Nobel de la Paz.

El autor es sociólogo.