Dos malas prácticas políticas

Estamos frente a una nueva cultura electoral en Panamá, ya que en las calles y en la televisión no se observa la intoxicación visual de las campañas publicitarias con ese gran despilfarro millonario de nuestros impuestos. Ahora encontramos dos malas prácticas que van en aumento.

La primera, son los candidatos que aspiran a más de un puesto de elección, y esta práctica es mala porque desde que un candidato/a se postula a dos curules como presidente/diputado, diputado/alcalde, diputado/representante, alcalde/representante, se nos está engañando. Si el político es electo en ambas, tendrá que optar por una, ya que las dos no podrá ejercerlas efectivamente al mismo tiempo, y ya hemos visto la prueba con un diputado y representante electo, que finalmente llegó a ser el que más ausencias tenía en la Asamblea Nacional y debía utilizar el clientelismo como estrategia electoral. Estos candidatos envían un mensaje de que lo que están buscando, a como dé lugar es una curul. No es que quieran ayudar al país, sino estar en la rosca de la política. Cuando salga electo, ¿cuál de los dos escogerá?, o si escoge los dos, no lo hará bien en ningún puesto, solo para su bolsillo. En esta elección hemos notado que se está haciendo más común esta práctica en todo el país.

El segundo caso que tenemos en aumento son los aspirantes a diferentes puestos de elección que han sido involucrados en algún tipo de proceso legal; encontramos que hay candidatos que incluso han sido condenados en años anteriores u otros que en estos últimos 10 años han estado acusados o detenidos, y que ahora se han postulado en estas elecciones.

Definitivamente que esto indica que aún hay necesidad de afinar las leyes electorales en este país, y debe ser prioridad del Tribunal Electoral, ya que esto seguirá fomentando la impunidad en nuestro país, y cuando logren llegar a la Asamblea Nacional y pasan leyes que les ayuda a blindarse para que la justicia nos les llegue, con la complicidad de los operadores de justicia.

Nuestra población está cambiando la manera de pensar, y ya encontramos grandes grupos que no votarán por partidos, sino por personas, por los y las mejores, que están analizando las propuestas para escoger una buena opción; y en este sentido algo que yo tengo muy claro es que no votaré por ningún candidato/a que haya sido vinculado con actividades al margen de la ley, pero tampoco votaré por ningún candidato que me esté mintiendo desde antes de la elección, al postularse a dos cargos distintos, le dejo la idea para su decisión, por Panamá.

El autor es médico