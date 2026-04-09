Maltrato y omisión: la realidad canina

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El perro (Canis lupus familiaris L.) es considerado el mejor amigo del hombre, según diversos estudios que coinciden en que la especie y sus diversas razas han evolucionado con la humanidad a lo largo de miles de años —según diversos registros—.

Es importante destacar que el perro es una de las especies más beneficiadas por el establecimiento de las sociedades humanas. Se estima que en el mundo existe una cifra que ronda entre las 300 razas de perros aproximadamente, pero el tema es relativo en cuanto a las poblaciones de perros por regiones. Los perros se han ganado un sitial en nuestra sociedad, haciendo papeles desde amigos de compañía, prestando asistencia como guías para personas con ceguera, asistencia en desastres naturales, trabajando con la policía para detectar productos prohibidos o contribuir a la protección civil, entre otras actividades que les otorgan un sitial dentro de la sociedad.

Esta misma sociedad les abrió las puertas a lo largo de la historia, transformándolos en modelos, íconos y, en algunos casos, héroes del progreso desde el punto de vista humano, como el caso de Laika, la primera perra astronauta que orbitó la Tierra; la historia de Hachiko, el perro que esperó a su dueño por años luego de que este muriera; entre otras tantas historias escritas y por escribir en el mundo que nos unen a los perros afectivamente.

Pero también es verdad que los perros sufren del desprecio de la sociedad, en algunos casos por pertenecer a una raza considerada de menor valor, como el caso de los perros callejeros mestizos, o tinaqueros, como se les llama coloquialmente.

En Panamá no existe ninguna estadística formal de cuántos perros tinaqueros y de otras razas están en las calles, esto debido a que no tenemos una política formal establecida orientada a colocarlos todos en albergues temporales. Aunque sí se han creado leyes contra el maltrato y actos crueles, como el caso de la Ley 133 del 17 de marzo de 2020, los perros tinaqueros principalmente siguen segregados por nuestra sociedad, porque igual siguen en las calles sufriendo diversas vicisitudes que van desde hambre, frío, soledad, desprecio, repudio, maldad y maltrato por parte de personas insensibles, pero otras veces de manera inconsciente.

Por tanto, es normal ver a los perros tinaqueros detenidos o caminando cerca de locales de expendio de productos para mascotas, parques, restaurantes, basureros o cerca de las carreteras principales, moviendo su cola y buscando comida, como si fueran niños abandonados buscando una oportunidad, quizás un poco de comida y un poco de cariño, empatía o compasión; mejor aún, un hogar.

A nivel internacional, el día 21 de julio es el Día Mundial del Perro y el día 27 de julio se celebra el Día Internacional del Perro Callejero, pero esta situación de los perros es de todos los días. Sin duda, el apoyo a los perros callejeros inicia con diversas medidas como el apoyo a los refugios, a los voluntarios, denunciando el maltrato, enseñando a los niños la necesidad de respetar a los perros, esterilizando a los perros, ofreciéndoles, de ser posible, algo de alimento y agua o simplemente dejándolos en paz.

Es una meta que algún día, como sociedad, podamos decir que no tenemos un solo perro en la calle sin hogar y sin maltrato, un sueño utópico que podría ser alcanzado un día si todos los panameños nos lo proponemos, así como muchos otros anhelos que tenemos para nuestro país.

El autor es profesor especial de la Universidad de Panamá/Centro Regional Universitario de Los Santos.