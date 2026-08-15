Manglares de Panamá Viejo: el escudo natural de la capital

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Los manglares de Panamá Viejo constituyen uno de los ecosistemas más valiosos y, al mismo tiempo, más subestimados de la ciudad capital. En medio del crecimiento urbano acelerado, estos bosques costeros resisten como una barrera natural que protege, alimenta y da vida a una biodiversidad única, al tiempo que resguarda a las comunidades humanas frente a los impactos del cambio climático. Reconocer su importancia no es solo un ejercicio ambiental, sino un compromiso ético con el presente y el futuro del país.

Estos manglares cumplen funciones ecológicas esenciales. Actúan como criaderos naturales para múltiples especies marinas, muchas de ellas de importancia comercial, lo que los convierte en un pilar silencioso de la seguridad alimentaria. Peces, crustáceos y moluscos encuentran en sus raíces un refugio seguro durante sus primeras etapas de vida. Sin este hábitat, la cadena productiva pesquera se vería seriamente afectada, lo que impactaría directamente a miles de familias panameñas.

Estos ecosistemas son aliados estratégicos en la lucha contra el cambio climático. Su capacidad para capturar y almacenar carbono es significativamente mayor que la de otros bosques, lo que los posiciona como una herramienta natural clave para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. En un contexto global en el que los efectos del calentamiento son cada vez más evidentes, proteger estos ecosistemas representa una acción concreta y efectiva frente a una crisis que no admite postergaciones.

Otro de sus aportes fundamentales es la protección costera. Los manglares funcionan como una barrera natural contra inundaciones, marejadas y erosión. En áreas como Panamá Viejo, donde convergen zonas urbanas y ecosistemas frágiles, su presencia reduce riesgos y evita pérdidas económicas y humanas. Su destrucción, por el contrario, expone a la ciudad a mayores vulnerabilidades frente a eventos climáticos extremos.

Sin embargo, a pesar de su relevancia, estos ecosistemas enfrentan amenazas constantes. La expansión urbana desordenada, la contaminación por desechos sólidos y aguas residuales, así como la falta de conciencia ciudadana, han deteriorado significativamente su estado. Durante años, los manglares han sido vistos como terrenos disponibles para el desarrollo, ignorando el costo ambiental y social que implica su degradación.

Panamá Viejo, reconocido por su valor histórico y cultural, también debe ser valorado por su riqueza natural. La coexistencia entre patrimonio histórico y biodiversidad representa una oportunidad única para promover un modelo de desarrollo sostenible que integre conservación, educación y turismo responsable. Los manglares pueden convertirse en un aula viva donde ciudadanos, estudiantes y visitantes comprendan la importancia de cuidar nuestros recursos naturales.

La educación ambiental juega un papel determinante en este desafío. Generar conciencia sobre el valor de los manglares es fundamental para cambiar percepciones y fomentar una cultura de respeto hacia la naturaleza. No se trata únicamente de proteger un espacio físico, sino de entender la interdependencia entre los ecosistemas y la calidad de vida de las personas.

Asimismo, es necesario fortalecer la articulación entre instituciones, comunidades y el sector privado. La conservación de los manglares no puede recaer en un solo actor. Se requiere voluntad política, cumplimiento de las normativas y participación activa de la ciudadanía. Las iniciativas de restauración, limpieza y monitoreo deben ser promovidas y sostenidas en el tiempo.

En este contexto, los manglares de Panamá Viejo nos invitan a reflexionar sobre el tipo de ciudad que queremos construir. Una ciudad que crece sin planificación ni respeto por la naturaleza está destinada a enfrentar consecuencias irreversibles. Por el contrario, una ciudad que integra sus ecosistemas como parte de su desarrollo avanza hacia un futuro más resiliente y sostenible.

Proteger los manglares no es una opción: es una necesidad impostergable. Su valor ecológico, social y económico los convierte en un patrimonio que debemos resguardar con responsabilidad. Panamá tiene la oportunidad de ser un referente en conservación urbana, demostrando que el desarrollo y la protección ambiental pueden ir de la mano.

Hoy más que nunca, los manglares de Panamá Viejo nos recuerdan que la naturaleza no es un obstáculo para el progreso, sino su base más sólida.

El autor es educador y promotor social.