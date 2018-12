La mano invisible del docente

“Si la vida es un soplo, y nadie, solo Dios para algunos, sabe cuándo empieza y termina, me pregunto: ¿en qué momento somos más pasado que futuro? La respuesta probablemente esté en el promedio de vida, que dependiendo de donde vivas, resultará de la ecuación que supere la mitad más uno de ese promedio. Según datos de la OMS, Panamá para 2015 tenía una esperanza de vida al nacer de 77.8 años. Por ende, y asumiendo que las matemáticas no mienten, tenemos que aquellos panameños que superan los 39 años tienen, aunque parezca chocante, más pasado que futuro, frase que por su sencillez y profundidad, caló y alteró mi visión del ¿qué hacer? con el poco futuro que estoy por entregar, más aún cuando dicha expresión es manifestada en el Día del Maestro por quien, con acuerdo a las matemáticas, tiene tantito menos futuro que dar, pero que igual persiste en su andar de docente”: Stanley Muschett, rector de la Universidad Interamericana de Panamá. Si bien ya antes leí a Blades y a Cabral referirse al futuro que nos queda, es el entorno y contexto lo que apura mi pensamiento.

Pero ¿por qué les complico la vida sacando a colación un tema que para muchos podría ser desmotivante? Pues bien, les confieso que es la excusa para plantearles que he concluido que el goce de la vida está en la docencia, y a través de ella, en el aprendizaje, conocimiento, valores, ética, moral, pues no hay nada más digno, noble y gratificante que colaborar y ser partícipe de la formación intelectual de otro ser, vale decir, nuestros jóvenes estudiantes, advirtiendo que lo de joven no es por la edad, sino por el solo hecho de estudiar.

Mucho se ha escrito sobre este tema y, sin embargo, la controversia continúa.

Para una parte de la población el ayer es pretérito y debe ser descartado, propugnando concentrarse únicamente en el futuro. Para otros, el pasado es la relación vinculante con el presente, que coadyuva a cimentar las bases del futuro.

Aun cuando la tecnología replanteó los métodos de enseñanza, la importancia de la educación humanista sigue siendo innegable para la formación de hombres y mujeres del siglo XXI.

Así, buena parte de los profesionales de hoy reclaman cambios en los sistemas de enseñanza, sobre todo por ser herederos de modelos basados en la autoridad, que se diseñaron en contextos en donde “lo importante no era la calidad del aprendizaje, sino la cantidad y la cuantificación de los resultados”. Hoy, por fortuna, sabemos que esto ya no es así. La educación reclama un giro rotundo de sus métodos y herramientas, pues los alumnos habitan un mundo más dinámico y con múltiples posibilidades de proyección.

La importancia de la educación es todavía más significativa en países marcados por la desigualdad, pobreza, ausencia de derechos fundamentales, falta de justicia, entre otros factores.

Nadie cuenta con una fórmula mágica. Cada región tiene necesidades educativas que deben ser cubiertas de manera específica, pero el éxito o fracaso de la educación radicará en su capacidad para transmitir valores que ayuden a construir una sociedad más justa, acudiendo a los diversos recursos tecnológicos que nos proporciona el mismo contexto. Y es aquí donde la mano invisible del docente procurará desde su trinchera el logro de ese altruista objetivo.

El autor es miembro de la Fundación Libertad