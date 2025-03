Manuel Cheng: ‘Definitivamente hay líneas. No permiten el disenso’

Exclusivo Suscriptores

Vamos, de bastión moral a...

Bueno, hay gente inmoral en todas partes.

¿Esto es lo que usted esperaba de la Asamblea cuando ganó?

Yo llegué con la esperanza de que Vamos presidiera comisiones y la Asamblea, para poder cambiar el reglamento interno. Pero de eso, ni señales.

Lo tildan de disidente…

Sí, pero es que hay cosas que no están bien. Yo corrí como independiente, apoyado por Vamos, pero me mantendré independiente, aunque no comulgue con lo que se está haciendo y me tilden de disidente.

¿A quién se debe usted?

A la gente que votó por mí, no a nadie más. Ni político ni partido. Yo no pedí el voto en plancha. Yo pedí el voto para mí. Y el apoyo fue accidental, porque yo no estaba en la nómina original. Entré porque la que estaba de tercera renunció.

Pero el voto en plancha lo salvó… salió por residuo.

Sí, pero soy el segundo más votado.

El primero fue Lenin Ulate. ¿Vamos los apoyó a los dos por igual?

Él es el favorito de Juan Diego.

¿De Arraiján o de todo Vamos?

De Arraiján… y favorito de la mitad de Vamos.

¿Cómo se deciden las posiciones de la bancada? ¿Trazan líneas?

Definitivamente hay líneas. Yo no las sigo, pero las hay. En la elección de Dino Mon al final se votó en contra, pero yo estaba a favor.

¿Y por qué votó en contra, si dice ser independiente?

Hubo tres votaciones entre los de Vamos para esa designación. En la primera ganó el sí. Yo voté en contra porque no me convencía el cambio de las paramétricas. En la segunda ganó el sí. Y en medio de la sustentación de los votos, tuvimos una reunión afuera con la jefa de bancada y decidieron votar en contra porque dos diputados no habían votado o habían cambiado de opinión en la segunda. Y nos pidieron ir en bloque en contra.

¿Y su línea independiente?

En esa cedí.

¿Quién más estaba en esa reunión?

La jefa de bancada y sus favoritos delfines: Gaitán y todas las mujeres menos Paulette.

¿Quién presionó?

Luis Duke, el subjefe de la bancada. Él tenía a su gente.

¿Y por orden de quién estaba presionando?

Por la dirigencia de Vamos.

¿Les dicen cómo votar, entonces?

Sí.

¿Se sintió presionado en seguir la línea de Juan Diego Vásquez en la ley del Seguro?

Sí hubo presión, pero él tuvo que asumir un papel conciliador, porque tenía los votos divididos. Y nos dejó votar como quisiéramos.

¿Entonces por qué votó por la ley del Seguro si su oposición a Mon era por las paramétricas?

Porque había que hacer algo.

¿Qué pasó cuando quiso apoyar la propuesta de Dana Castañeda sobre el aumento gradual de la edad de jubilación, y hubo una reunión incómoda con Juan Diego?

Sí hubo una reunión con Dana con los que votamos a favor de la ley para apoyar el aumento gradual de la jubilación. Y sí, sí hubo el reclamo.

Usted es comisionado de Vamos en la comisión de Salud. ¿Vio a los PRD haciendo algún chanchullo?

Yo no firmé el último documento que salió porque presentaron y aprobaron a última hora modificaciones que ni siquiera dio tiempo de leer.

¿Es cierto que hubo una reunión en Obarrio con Juan Diego, Crispiano Adames y Yarelis Rodríguez para cuadrar el proyecto del Seguro, los votos del PRD y de un ala de Vamos en contra?

Sí, la reunión existió. Y yo fui. ¿Pero si era para consensuar, por qué del PRD solo estaba Adames?

¿Cómo es la relación de Vamos con el PRD? ¿Hay alguna alianza?

No lo puedo asegurar, pero bastante acercamiento y camaradería sí hay.

¿Juan Diego y Gabriel trabajan en la Asamblea?

No. Hay un grupo encargado de convencer al resto, donde están todas las mujeres menos Paulette, porque tampoco es una chiquilla.

¿Juan Diego y la bancada controlan lo que los diputados presentan? ¿Les piden que manden sus proyectos para revisión previa antes de presentarlo?

Ellos establecieron esa norma. Debe pasar por un comité para ver si la ley está bien o no.

¿A usted le han frenado alguno?

El día de la presentación del proyecto del Día del Niño fue un caos. A la directiva no le gustó: dijo que no era nada sustancial. Yo la presenté e igual me terminaron apoyando, a excepción de Neftalí, que consideró que no era una ley importante.

Usted perdió los estribos, ¿no?

Sí, porque era una ley justa, y Cedeño se burló diciendo que al día siguiente había que aprobar el día del mangostino.

¿Es verdad que por eso, a través de Janine, lo mandaron a no hablar públicamente por dos semanas?

Sí. Para que la opinión pública se olvidara de eso.

¿Usted estaba bajo los efectos de alguna sustancia?

No. Pero sí grité.

¿Para quién era el panty que sacó Walkiria Chandler, y qué mensaje mandó con eso?

Se lo mostró a Jonathan Vega, para que si iba a discutir con las mujeres se lo pusiera.

¿Por qué, si Alexandra Brenes también formó parte de la discusión del panty, solo sancionaron a dos diputados?

Ni lo sé ni lo entiendo.

¿A usted lo invitaron a la votación de la suspensión de Walkiria y Betserai?

No. Y sacarán alguna excusa, de que la hicieron de ya para ya o yo qué se… Y tampoco me invitaron a la suspensión de los suplentes. Esa decisión se tomó de arriba.

Su suplente está incluida...

Es asistente técnica parlamentaria. El que trabaja tiene derecho a un sueldo. Pero ella no es como los otros, que buscan tener lo mejor de los dos mundos. Yo jamás la he habilitado.

¿Y recomendado mediante una carta?

Ella me dijo que eso era legal, y yo se la firmé. Para que le dieran el puesto en Recursos Humanos de la Asamblea.

¿Usted no sabía que eso era inconstitucional?

No soy abogado, pero ella me dijo que el problema era el doble salario, y ahí no lo iba a haber.

¿Para eso la dirigencia de Vamos (asesorados por el abogado Mijail Castillo) se metió?

Él y otros directivos sabían que ella iba para allá.

Si Vamos no es un partido, ¿por qué hay línea?

Para controlar y que se vea como un grupo unido que vota en bloque.

¿Eso está bajo la ley o al margen de ella?

En mi concepto, al margen de la ley.

Juan Diego preside Vamos y Gabriel Silva es el vicepresidente. ¿Policía malo y policía bueno?

Gabriel presiona. Juan Diego es más conciliador y tiene claro su fin, pero en el camino quiere a todo el mundo a favor. No permiten el disenso. Y Gabriel es su ejecutor.

¿Qué papel juega la jefa de la bancada, Janine Prado?

Casi mano derecha de Juan Diego. Hemos tenido diferencias porque yo no soy un chiquillo al que puedes agarrar y regañar.

¿Cuántos años tiene usted?

Ya tengo 60. No estoy para manipulaciones ni para que no me tomen en cuenta.

¿Pero usted no firmó el reglamento de Vamos?

Pero eso no fue notariado. Yo firmé porque era momento de un cambio. Pero he cambiado de opinión.

¿Hubo presiones de Vamos para nombrar personal en su despacho?

Sí las hubo.

¿Es verdad que Gabriel le planchó a una abogada conservadora por ser Pro Familia?

Sí. Y espero que el disenso no me quite el apoyo a los buenos proyectos. Soy, de Vamos, el que más proyectos aprobados tiene. Dos. Eso no me lo reconocen.

¿Vamos se debe convertir en partido?

No veo la necesidad. Es para ellos estar más expuestos a las redes y el apoyo popular. Para el trabajo político de ellos.

Los diputados que mejor lo están haciendo.

Neftalí Zamora, porque, aunque ha ido en contra mío, ha sido coherente; Betserai Richards, Paulette Thomas y Jonathan Vega. Y mi relación con Walkiria, pese a todo, es cordial… por ahora. Voté por ella para la presidencia por presión y porque no había otro candidato.

Principal diferencia entre Vamos y Moca.

Moca tiene libertad para votar.

¿Cómo se sintió cuando Mulino les dijo chiquillos?

Yo no me sentí aludido porque yo no soy chiquillo.

¿Tenía él algo de razón o están manejando las diferencias con madurez?

Tenía algo de razón. Y todo lo hacen para taquillar.

¿Se dejan aconsejar?

Sí, pero el lenguaje corporal dice mucho.

Si hoy fueran las elecciones, ¿cuántos diputados sacaría Vamos?

Quizá 15.

Le jalaron las orejas por regalar juguetes en Navidad. ¿Ya entendió que los hijos de quienes reciben esos regalos sí donan, y que con ese clientelismo usted potencia su imagen?

Hacer cosas buenas no está mal. Lo hice de corazón. Esa plata salió de donantes.

¿Se arrepiente de haberle donado plata del subsidio electoral al Senacyt?

Sí. Fue una decisión apresurada y, otra vez, bajo presión. A Senacyt le falta talento: debería ser un departamento de estudio de alguna universidad.

Mina. ¿Cómo votaría?

Si hay ventajas para el país, a favor.

¿Cómo se siente hoy en la Asamblea?

Solo, frustrado, agotado. Aunque lo nieguen, sí hay favoritismos. Y les dan exposición a unos más que a los otros.

¿Y volvería a correr?

Pese a todo, sí volvería a correr.