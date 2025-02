Marco Rubio y la reapertura de la mina

Escuchar audio noticia

Independientemente que firma encuestadora se use en Panamá, las preguntas sesgadas, la dispersión, la transparencia, el uso de la muestra y el carácter longitudinal de los datos, las encuestadoras foráneas o nacionales coinciden en la percepción negativa del panameño respecto a la actividad minera en el Istmo.

A pesar de estos sentimientos del pueblo, los comerciantes y empresarios que mandan actualmente en Panamá, insisten en abrir una mina que es propiedad del Partido Comunista de China Popular y perteneciente a su proyecto insignia: La Nueva Ruta de la Seda (o IFR) y “el futuro común de la humanidad”.

¿Qué sabe Marco Rubio de las mineras? Una publicación reciente, a cargo de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, encontró que el primer lugar de los sobornos en inversiones en el extranjero involucra a extractivismos y en las encuestas 2015 y 2016 a los directivos de grandes empresas realizada por la consultora internacional PriceWaterhouseCoopers arrojó que el sector del extractivismo más susceptible a la corrupción es la minería.

La minería a cielo abierto es un clásico ejemplo de extractivismo. La definición de extractivismo se define, por un lado, en los grandes volúmenes de recursos removidos y por el otro en la intensidad. Al análisis debe agregarse al cálculo la cantidad de agua o energía necesaria para extraer el recurso. En paralelo, la intensidad se refiere al impacto ambiental en la obtención de los recursos. La demanda internacional impone particularidades claves que diferencian los extractivismos de otros tipos de apropiación de recursos naturales. Los extractivismos resultan ser globales, por lo que se extrae se inserta en redes globales de comercio y producción. Es decir, una cantera de piedra que se utiliza para crecimiento en Panamá no cumple la definición de extractivismo.

El tema de volver a abrir para cerrar la mina inconstitucional debe generar credibilidad en el pueblo panameño y en la geopolítica norteamericana: no se puede tener a la segunda armada de China Popular cargando y descargando materiales en la puerta atlántica del Canal de Panamá y donde pasan los cables subterráneos donde pasan las transmisiones de defensa del Canal y las transacciones económicas del Caribe. Si los gringos quieren comprar Groenlandia por sus tierras raras no me imagino lo que harían por las tierras raras que saca el ejército de liberación popular de Donoso.

Si queremos tener un refuerzo de valores democráticos y una robusta gobernanza para afrontar los proyectos del Canal de Panamá debemos adherirnos primero a la iniciativa EITI (por sus siglas en inglés, la Extractive Industries Transparency Initiative) para poder generar la credibilidad del cierre de la mina y así cumplirle a nuestra carta magna.

La EITI es una iniciativa del Banco Mundial con un rotundo llamado a la transparencia con la esperanza de que con esas medidas se podrán detener las coimas de los extractivismos. Mostremos respeto hacia las instituciones del pueblo y su Constitución. La dueña de la concesión minera en Panamá ha firmado la EITI en Zambia, ¿por qué no la podría realizarla en Panamá para darle credibilidad a la buena intención de la alianza por rescate a Panamá?

El autor es cirujano sub especialista.