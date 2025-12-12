María Corina: Un camino hacia la libertad

Exclusivo Suscriptores

Permítanme hacer una breve pausa en los temas gerenciales para abordar un hecho que marca un hito en la historia de nuestra región.

El Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a María Corina Machado no sólo reconoce a una líder política; reconoce a una mujer que, durante más de dos décadas, ha encarnado la lucha ética, cívica y profundamente democrática de un pueblo que se niega a rendirse. Es un homenaje a la perseverancia de millones de venezolanos que han enfrentado, sin violencia, una de las dictaduras más brutales del hemisferio.

En la realidad venezolana, María Corina Machado se ha convertido en un símbolo de coherencia moral. Desde su trabajo fundacional en Súmate, donde participó en la construcción de mecanismos ciudadanos para defender elecciones libres, hasta su rol actual como referente de unidad nacional, su trayectoria ha estado marcada por una consistencia difícil de encontrar en líderes que han enfrentado semejante adversidad. El Comité Nobel lo dijo sin rodeos: María Corina es “uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en la historia reciente de América Latina”.

Esa valentía se expresa, ante todo, en su insistencia en la vía democrática. No ha pedido violencia ni ha promovido atajos. Por el contrario, ha recurrido a todas las herramientas de la democracia, incluso cuando éstas parecían insuficientes o ingenuas. Ha participado en diálogos, ha defendido boicots, ha impulsado elecciones primarias y ha articulado movilizaciones masivas de forma pacífica.

Su discurso de aceptación, leído por su hija, es un testimonio íntimo de esa convicción. Desde la primera línea “He venido a contarles una historia, la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad” se evidencia un relato de una líder que no habla de sí misma, sino el de un país entero reencontrándose con su vocación de libertad. Describe la Venezuela que alguna vez floreció y que abrió sus brazos a refugiados de todo el mundo, la de las universidades, el arte cinético, la ciencia y el progreso. Pero también la Venezuela que, por confiar demasiado en el carisma y demasiado poco en la institucionalidad, se vio arrastrada por un régimen que devastó la economía, fracturó a la sociedad y convirtió la riqueza petrolera en arma de sometimiento.

El Comité Nobel también destacó la dimensión colectiva de esta lucha: cientos de miles de voluntarios capacitados, plataformas tecnológicas improvisadas, actas electorales escaneadas y mulas que cruzaron ríos para preservar la verdad del voto.

La oposición democrática logró construir uno de los esfuerzos ciudadanos más extraordinarios documentados en un régimen autoritario. Esa movilización, dijo el Comité, cumple con todos los criterios establecidos por Alfred Nobel para la paz: unión de fuerzas, resistencia a la militarización y promoción de la hermandad democrática.

María Corina Machado no recibe este premio por haber alcanzado la libertad, sino por haber demostrado cómo se lucha por ella. La historia aún se está escribiendo.

El autor es fundador de Semiotik. Experto en reputación corporativa, comunicación estratégica y manejo de crisis.