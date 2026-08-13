Más allá de una renuncia: el reto de transformar la educación

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La renuncia de Lucy Molinar al Ministerio de Educación marca el cierre de una etapa, pero también abre una oportunidad para mirar más allá de los cambios de nombres y pensar en lo que verdaderamente necesita la educación panameña. La discusión no debería centrarse únicamente en quién ocupará el despacho superior del Meduca, sino en cómo fortalecer una institución fundamental para el futuro del país.

Una transición ministerial no puede convertirse en una interrupción de la gestión administrativa ni académica. Los estudiantes continúan en las aulas, los docentes mantienen sus responsabilidades y las familias esperan respuestas. Por ello, cualquier cambio en la conducción del Ministerio debe garantizar continuidad, estabilidad y, al mismo tiempo, capacidad para mejorar.

El reto es construir un Meduca más efectivo, moderno y cercano a las necesidades reales de las escuelas. Esto implica revisar procesos administrativos, reducir la burocracia innecesaria, mejorar la planificación y garantizar que los recursos públicos destinados a la educación se traduzcan en resultados concretos para los estudiantes.

La efectividad de la gestión educativa no debería medirse únicamente por la cantidad de programas ejecutados, sino por su impacto. ¿Están aprendiendo más nuestros estudiantes? ¿Los docentes cuentan con mejores herramientas? ¿Las escuelas reciben respuestas oportunas? ¿Los recursos están llegando donde más se necesitan? Estas son algunas de las preguntas que deben orientar la próxima etapa.

Otro aspecto fundamental es el mejoramiento docente. No podemos hablar de transformación educativa sin reconocer el papel de los maestros y profesores. La formación profesional debe ser permanente, pertinente y estar vinculada con los desafíos actuales. El docente necesita oportunidades para actualizar sus conocimientos, incorporar nuevas metodologías y fortalecer sus competencias digitales y pedagógicas.

El aula también ha cambiado. Los estudiantes de hoy tienen acceso a una cantidad de información que generaciones anteriores no tenían. La tecnología forma parte de su vida cotidiana y plantea nuevas oportunidades, pero también nuevos desafíos. Por eso, los procesos de enseñanza y aprendizaje necesitan evolucionar.

Actualizar la educación no significa abandonar los fundamentos que han sostenido la enseñanza, sino incorporar herramientas que permitan desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas, la investigación, la colaboración y las competencias digitales.

También debemos preguntarnos si nuestros métodos de evaluación están preparando realmente a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo actual. Una educación moderna debe valorar no solamente la capacidad de memorizar información, sino también la posibilidad de comprenderla, analizarla y utilizarla para resolver problemas.

En este proceso, el fortalecimiento institucional del Meduca es indispensable. Se requiere una institución capaz de utilizar datos para tomar decisiones, evaluar resultados y corregir oportunamente aquello que no funciona. Las políticas educativas deben tener objetivos claros y mecanismos de seguimiento que permitan saber si realmente están produciendo cambios.

La renuncia de una ministra tampoco debería significar comenzar nuevamente desde cero. Lo que funciona debe continuar; lo que presenta dificultades debe mejorarse, y aquello que ya no responde a las necesidades actuales debe transformarse.

Panamá necesita una política educativa que trascienda los períodos de gobierno. La educación debe ser una política de Estado y no una colección de proyectos que desaparecen con cada administración.

La nueva etapa también requiere diálogo. Docentes, estudiantes, padres de familia, universidades, gremios y organizaciones sociales deben tener espacios para aportar a la construcción de soluciones. Nadie conoce mejor las dificultades del sistema que quienes las enfrentan diariamente.

Por supuesto, cualquier cuestionamiento relacionado con decisiones administrativas debe ser investigado y aclarado con transparencia. La rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos son indispensables. Pero esas circunstancias no pueden paralizar la gestión educativa ni afectar el derecho de los estudiantes a aprender.

Más allá de la renuncia de Lucy Molinar, Panamá tiene una tarea mucho más grande: construir un sistema educativo capaz de responder a las necesidades del presente y preparar a las nuevas generaciones para el futuro.

El verdadero desafío no es solamente quién ocupará el Ministerio de Educación. El verdadero desafío es qué educación queremos construir.

Una educación más efectiva, con docentes mejor preparados, procesos de enseñanza actualizados, instituciones fortalecidas y estudiantes capaces de enfrentar un mundo en constante transformación.

La ministra puede cambiar. La administración puede cambiar. Pero el compromiso con la educación no puede cambiar.

Porque, más allá de una renuncia, Panamá tiene ante sí el reto de transformar su educación.

El autor es promotor y educador.