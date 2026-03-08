Más allá del 8 de marzo: mujeres que construyeron la historia de Panamá y del mundo

Exclusivo Suscriptores

El 8 de marzo, el mundo se viste de violeta para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, una fecha que trasciende cualquier celebración comercial. Es, ante todo, un recordatorio de una lucha que se extiende por siglos. Como subraya la Organización de las Naciones Unidas, esta conmemoración “hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre”. Por ello, este día rinde homenaje a las obreras que se manifestaron por condiciones de trabajo más justas, a las sufragistas que alzaron la voz por el derecho al voto y a todas aquellas mujeres que, con su intelecto y coraje, han moldeado el mundo actual.

En este contexto, es fundamental mirar la historia y rescatar las biografías de aquellas mujeres que brillaron pese a los obstáculos. Desde una humilde posición ciudadana, les invito a un breve viaje para honrar a algunas de ellas, comenzando por nuestras heroínas nacionales y conectando su legado con un ícono universal.

Nuestro istmo, Panamá, ha sido cuna de mujeres excepcionales. La historia patria no puede contarse sin ellas, aunque hayan sido omitidas de los libros de texto. Su lucha, a menudo silenciosa, fue tan determinante como la de cualquier prócer.

No se entiende la historia patria sin María Ossa de Amador, quien, con una máquina de coser, confeccionó la primera bandera nacional, tejiendo el símbolo de nuestra libertad.

En las aulas, Marina Ucrós Recuero fundó el Colegio San José, sembrando conocimiento, y participó en la formación de la Liga Patriótica Femenina, simbolizando la lucha por la independencia femenina de su época. Mientras tanto, Amelia Denis de Icaza se convertía en la primera voz lírica femenina del romanticismo patrio, inmortalizando su amor por el istmo en Al Cerro Ancón.

La lucha por los derechos políticos tuvo en Clara González a su máxima exponente. Primera abogada panameña, creó el Partido Nacional Feminista en 1923, abriendo el camino a la participación ciudadana. Le siguió Gumercinda Páez, primera vicepresidenta de la Asamblea Constituyente de 1946, quien luchó por guarderías e igualdad salarial. En las fábricas, Marta Matamoros defendió los derechos de las obreras desde la lucha sindical.

En el ámbito científico y cultural, Reina Torres de Araúz dedicó su vida a defender nuestro patrimonio. La botánica Mireya Correa y la oncóloga Rosa María Britton demostraron que el talento no tiene género y que la ciencia panameña puede alcanzar grandes horizontes.

Este espíritu de perseverancia resuena con mujeres excepcionales del mundo y nos lleva a Marie Curie. Nacida en Polonia en 1867, sorteó las barreras de una Europa que negaba la educación superior a las mujeres. Su perseverancia la llevó a ser la primera persona en ganar dos premios Nobel en distintas especialidades: Física (1903) y Química (1911). Su trabajo con la radiactividad salvó vidas y sentó las bases de la medicina moderna, enseñándonos que con determinación se puede cambiar el mundo.

Este 8 de marzo, cuando vean las marchas, recuerden la rebeldía silenciosa de María Ossa de Amador, el eco de los versos de Amelia Denis de Icaza y la determinación inquebrantable de Marie Curie. Sin embargo, el homenaje no estaría completo sin nombrar también a esas heroínas anónimas que, día tras día, levantan una familia con la fuerza de sus brazos y la ternura de su corazón. Porque la historia también se escribe en la mesa de un hogar, en el silencio de una jornada laboral y en la perseverancia de cada madre, trabajadora y soñadora.

Honrarlas a todas no es un acto simbólico de un día, sino el compromiso diario de construir una sociedad donde las niñas de hoy sepan que pueden llegar tan lejos como sus sueños las lleven.

La autora es consultora.