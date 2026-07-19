Más allá del talento: la competitividad se construye

Exclusivo

Cada vez que se celebra el principal torneo internacional de fútbol, la atención suele centrarse en los goles, las figuras y los resultados. Sin embargo, detrás del desempeño de las selecciones, existe una realidad que trasciende el deporte y ofrece valiosas lecciones para las empresas, las instituciones y las economías: el éxito sostenido no depende únicamente del talento ni de los recursos disponibles, sino de la capacidad de convertirlos en resultados.

Es común pensar que los países con economías más grandes tienen una ventaja natural en el fútbol internacional. En cierta medida, esto es cierto. Una mayor capacidad económica permite invertir en infraestructura, formación de jugadores, tecnología y profesionalización. Estas condiciones facilitan la participación constante en los escenarios más competitivos del mundo.

No obstante, la historia demuestra que el tamaño de una economía no garantiza el éxito. Existen países con importantes recursos que no han logrado consolidar un desempeño proporcional a su potencial, mientras que otros, con economías más pequeñas, han construido trayectorias destacadas gracias a una gestión eficiente del talento, una visión de largo plazo y estructuras sólidas de desarrollo.

La diferencia radica en algo fundamental: la capacidad de transformar recursos en capacidades. Este principio también aplica al entorno empresarial. Las organizaciones más exitosas no son necesariamente las que cuentan con mayores presupuestos, sino aquellas que logran desarrollar talento, innovar, adaptarse a los cambios y ejecutar sus estrategias con consistencia.

El torneo internacional de fútbol de 2026 también pone de manifiesto otra realidad relevante. Más allá del espectáculo deportivo, se trata de una plataforma económica global capaz de generar importantes oportunidades para sectores como turismo, hospitalidad, comercio, transporte, tecnología, medios de comunicación y entretenimiento. Sin embargo, los beneficios no se distribuyen automáticamente. Capturar valor requiere preparación, planificación y la capacidad de responder estratégicamente a las oportunidades que surgen.

Para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, esta reflexión adquiere una importancia particular. La región ha demostrado que posee talento para competir en distintos ámbitos, pero también enfrenta desafíos relacionados con la inversión sostenida, el fortalecimiento institucional y la construcción de capacidades a largo plazo. Los avances observados en algunos países evidencian que el desarrollo no depende exclusivamente de cuánto se invierte, sino de qué tan efectivamente se utilizan los recursos para generar resultados sostenibles.

En un contexto global cada vez más competitivo, tanto los países como las organizaciones enfrentan una misma pregunta: ¿cómo convertir el potencial en desempeño? La respuesta pasa por construir sistemas sólidos, fortalecer el talento, promover la innovación y mantener una visión estratégica que trascienda los resultados inmediatos.

El fútbol nos recuerda que los recursos pueden abrir puertas y el talento puede marcar diferencias, pero son la estructura, la disciplina y la consistencia, las que permiten sostener el éxito en el tiempo. Esa es una lección que va mucho más allá de la cancha y que resulta cada vez más relevante para quienes buscan competir y crecer en un entorno global en constante transformación.

El autor es gerente Senior de EY Parthenon.