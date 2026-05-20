Más allá del tránsito marítimo: el gasoducto que redefine el futuro del Canal

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

El anuncio oficial del inicio del proceso para desarrollar y construir un gasoducto a lo largo del Canal de Panamá marca un punto de inflexión en la estrategia energética y logística del país.

No se trata simplemente de una obra de infraestructura: es una apuesta de gran escala para reposicionar a Panamá en el mapa global del comercio energético y diversificar las fuentes de ingresos de la vía interoceánica.

Las cifras divulgadas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y por el Ejecutivo no dejan lugar a dudas sobre la magnitud del proyecto.

Según datos presentados por el presidente José Raúl Mulino y el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales, el gasoducto generará más de 6,500 empleos durante su etapa de construcción y alrededor de 9,600 empleos en su fase operativa.

Una apuesta estratégica para el siglo XXI

Estas cifras representan un impacto directo en la economía nacional, especialmente en un contexto donde la diversificación laboral y la creación de empleos técnicos son esenciales para el crecimiento sostenible.

En términos económicos, el proyecto aportará 160 millones de dólares al Estado durante la construcción y más de 1,500 millones de dólares anuales en su fase operativa.

Además, se estima un valor agregado de 590 millones de dólares por año durante la construcción y hasta 2,700 millones de dólares anuales durante la operación, cifras que subrayan el potencial transformador del proyecto para la economía panameña.

El corredor energético del Canal

La ruta propuesta sigue el trazado del propio Canal, integrándose al nuevo corredor energético que impulsa la ACP como parte de su estrategia de diversificación. Este corredor no solo contempla el gasoducto, sino también terminales logísticas, áreas de almacenamiento y nuevas infraestructuras de transporte.

Con ello, Panamá busca consolidarse como un nodo energético intermodal, capaz de responder a la creciente demanda global de combustibles y productos energéticos.

El desarrollo del proyecto ya está en marcha

La Junta Directiva del Canal ha autorizado el inicio del proceso de selección del concesionario, que incluye una etapa de precalificación, un período de diálogo técnico y una adjudicación final prevista para el cuarto trimestre de 2026. Este cronograma evidencia que el proyecto avanza con un enfoque transparente y competitivo, alineado con estándares internacionales.

Profesiones y capacidades necesarias

La magnitud del gasoducto exige un ecosistema de profesionales altamente calificados.

Entre las disciplinas clave destacan:

Ingeniería civil y mecánica, para el diseño y construcción de la infraestructura.

Ingeniería química y energética, para la gestión del transporte y manejo del gas.

Geología y geotecnia, esenciales para evaluar suelos y riesgos a lo largo de la ruta.

Especialistas en seguridad industrial y gestión ambiental, indispensables para garantizar operaciones seguras y sostenibles.

Economistas, analistas de riesgo y planificadores logísticos, para modelar escenarios y optimizar la operación.

Técnicos en mantenimiento, soldadura especializada y operación de ductos, fundamentales para la fase operativa.

Este proyecto no solo generará empleos, sino que impulsará la formación de talento nacional en áreas estratégicas, fortaleciendo la capacidad técnica del país.

Oportunidades y desafíos del nuevo gasoducto interoceánico

Como toda obra de gran escala, el gasoducto enfrenta desafíos. Entre ellos, la necesidad de garantizar estándares ambientales rigurosos, la coordinación con comunidades aledañas y la gestión de riesgos asociados al transporte de gas.

Sin embargo, las oportunidades superan ampliamente los retos: Panamá podrá posicionarse como un actor clave en el mercado energético global, atraer inversiones de empresas de talla mundial y ampliar la resiliencia financiera del Canal.

La nueva columna energética que transformará a Panamá

En un contexto internacional donde la seguridad energética es prioridad, Panamá tiene la oportunidad de convertirse en un puente no solo marítimo, sino también energético.

El gasoducto del Canal no es simplemente un proyecto: es una visión estratégica que puede redefinir el futuro económico del país.

El autor es exminitro de Vivienda.