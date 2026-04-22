Más de lo mismo y carencia de creatividad

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La frágil o semidemocracia en nuestro país se sigue consolidando de manera negativa, impidiendo que progresemos para salir de la categoría tercermundista en la que estamos. Un ejemplo claro de esto es el reciente nombramiento de dos personajes seleccionados a dedo para ocupar puestos de suma importancia en la estructura gubernamental.

La inexistencia de separación de poderes y la influencia de un personaje en el exilio en asuntos de Estado continúan presentes. Las fuerzas del mal en la Cámara Legislativa persisten con sus viciadas técnicas, legislando en detrimento de la patria y aplicando su lema de “¿Qué hay pa’mí?”. La oposición, que era la esperanza en las últimas elecciones, parece estar desmoronándose, pues cada uno tira para su lado. ¿Será que estos opositores han sucumbido a los “disparos de $$$$ y los beneficios ofrecidos”? Seguimos pensando mal, pero no nos equivocamos, ya que una verdadera oposición no se ha logrado en esta cueva de ladrones.

El país está enfrentando considerables demandas por decisiones relacionadas con los puertos, que podrían haberse resuelto de otra manera, pero no fue posible debido a la influencia estadounidense en las decisiones soberanas, que se escudan bajo el cacareo de una China con influencia maligna. El arbitraje multimillonario que enfrentamos tomará tiempo en resolverse y, mientras tanto, la seguridad jurídica ofrecida a potenciales inversionistas extranjeros queda en duda. Vamos a estar licitando otros puertos en el Atlántico y Pacífico y preparando los pliegos del concurso, pero seguramente los estadounidenses están interviniendo en la redacción para favorecer a sus compañías. Amanecerá y veremos.

Actualmente se tienen en planificación grandes proyectos multimillonarios como el tren Panamá-David y el oleoducto, que requieren enfocarse desde otra perspectiva. A diferencia de estos, los embalses del río Indio, al igual que los zarzos en las comarcas, requieren atención inmediata.

Los embalses del río Indio son urgentes y necesarios para proteger la rentabilidad del activo productivo más grande que tiene Panamá. Actualmente, la ACP está recibiendo ingresos extraordinarios por la inestabilidad en el Estrecho de Ormuz, situación que debería estar produciendo el flujo de efectivo para financiar este proyecto sin necesidad de recurrir a financiamiento.

En cuanto al oleoducto, posiblemente debería ser repensado por la crisis mundial del petróleo y gas licuado, que está evolucionando, lo cual podría afectar su viabilidad económica a largo plazo. Además, no sería una gran fuente de empleo una vez terminado, por lo que tampoco es urgente, y el futuro dirá si es necesario. El tren, por otro lado, requiere considerable financiamiento para su construcción, además de subsidios permanentes para sus operaciones y a las tarifas de carga y pasajeros para fomentar un volumen de usuarios. La fragilidad de las finanzas estatales se vería recargada con estos subsidios, por lo que probablemente se necesitaría recurrir a endeudamiento para sufragarlos, tal como sucede actualmente con los gastos operativos del Estado. Tampoco sería una gran fuente de trabajo. No es urgente ni parece necesario.

Fue un gran acierto mantener la operación de Chiquita en Panamá, generadora de muchos empleos en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí. La apertura de la mina de cobre sería otro generador de empleos que revitalizaría las economías en las provincias centrales y contribuiría a generar ingresos para las arcas del Estado. Estos dos casos no son novedades, sino simplemente la renovación de actividades anteriores que se perdieron por la falta de una participación coherente del estamento gubernamental para resolverlos. Visto de otra forma, son heridas autoinfligidas.

Panamá cuenta con una posición geográfica privilegiada y una conectividad aérea superior a la de muchos países, pero no se ha sabido potenciar, y los países vecinos nos ganan el mandado. El Salvador, por ejemplo, pasó de ser un país peligroso a uno seguro y potenció su caudal turístico, contra todas las predicciones, pero con liderazgo audaz. El presidente Bukele acaba de inaugurar el mayor centro de mantenimiento aeronáutico del mundo en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, manifestando que el proyecto tiene la capacidad de transformar la economía local, atraer inversiones y fomentar la generación de empleos gracias a la seguridad jurídica y estabilidad política reinante.

En Panamá existen instalaciones aeroportuarias subutilizadas que serían ideales, como Río Hato y Howard, para instalar un centro de mantenimiento aeronáutico capaz de atender todo tipo de aviones, pero somos ciegos a estas oportunidades. ¿Tenemos una oficina fantasma de promoción de inversiones? ¿Los seres pensantes del gobierno no son capaces de atraer proyectos que aprovechen los recursos instalados y que pudieran generar miles de empleos? ¿Será que el INADEH, la Universidad Tecnológica y centros educativos podrían importar talentos para ser incorporados en los programas de formación técnica y generar egresados capaces de insertarse en el desarrollo tecnológico?

El estamento gubernamental tiene abundancia de ineptos, pero carencia de talento, falta de visión y de liderazgo, y avanza sin rumbo claro. Se enfrascan en proyectos con riesgos financieros altos, pobre rentabilidad y baja generación de empleos, mientras se dejan de atraer oportunidades que realmente ayudarían a mejorar el entorno socioeconómico del país.

El autor es ciudadano.