Más iphones, menos bebés

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Durante años, economistas, sociólogos y demógrafos han intentado explicar una de las transformaciones sociales más importantes del siglo XXI: la caída sostenida de la natalidad. Desde Estados Unidos hasta América Latina, Europa y Asia, las tasas de fertilidad han descendido a niveles históricamente bajos. Las explicaciones han sido numerosas. Se ha señalado el acceso a los anticonceptivos, la expansión de la educación femenina, los cambios culturales, las dificultades económicas e incluso la influencia de ciertos programas de televisión. Ahora, una nueva hipótesis apunta a un protagonista inesperado: el teléfono inteligente.

Dos investigaciones recientes han intentado responder una pregunta que hasta hace poco parecía imposible de demostrar: ¿contribuyeron los teléfonos inteligentes a reducir la cantidad de nacimientos?

La coincidencia temporal es llamativa. La caída más pronunciada de la fertilidad en Estados Unidos comenzó en 2007, el mismo año en que Apple lanzó el iPhone. Sin embargo, correlación no significa causalidad. El reto para los investigadores ha sido aislar el efecto de los teléfonos inteligentes de otros acontecimientos que ocurrieron simultáneamente, como la Gran Recesión y los profundos cambios económicos y culturales de la época.

Uno de los estudios más interesantes fue realizado por la economista Caitlin Myers, del Middlebury College, junto con su estudiante Ezekiel Hooper. Su investigación, publicada por la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, aprovechó una circunstancia particular: durante sus primeros años, el iPhone solo estaba disponible a través de la red de AT&T. Esto permitió comparar condados con amplia cobertura de esa red frente a otros donde el acceso era limitado.

Los resultados fueron sorprendentes. Los autores estiman que la expansión temprana del iPhone podría explicar hasta la mitad de la disminución de la fertilidad observada entre 2007 y 2011. El efecto fue especialmente notable entre jóvenes de 15 a 24 años.

La explicación no parece estar relacionada con un cambio biológico, sino con una transformación radical de los hábitos sociales. Los investigadores plantean que los jóvenes comenzaron a interactuar más a través de sus dispositivos y menos cara a cara. Menos encuentros presenciales significan menos oportunidades para las relaciones sexuales y, por tanto, menos embarazos. También sugieren que el acceso masivo a la pornografía y a información sobre anticoncepción pudo haber influido en la tendencia.

Un segundo estudio encontró resultados similares al analizar datos de 128 países. Los investigadores observaron que, independientemente de las diferencias culturales, religiosas, económicas o políticas, la fertilidad adolescente tendía a caer con mayor rapidez una vez que los teléfonos inteligentes alcanzaban una adopción masiva. Países tan distintos como Irán, México, Costa Rica, Guatemala, Chile y Turquía mostraron patrones semejantes.

Por supuesto, no todos están convencidos. Theodore Joyce, economista del Baruch College, recuerda que la natalidad adolescente ya venía disminuyendo desde la década de 1990, mucho antes de la aparición de los teléfonos inteligentes. Para él, atribuir una parte tan importante del fenómeno a estos dispositivos puede ser una simplificación excesiva.

Aun así, estos estudios abren una discusión fascinante. Durante décadas se creyó que la tecnología acercaba a las personas. Quizá lo que estamos descubriendo es que también puede sustituir algunas de las interacciones humanas más fundamentales.

La pregunta ya no es si los teléfonos inteligentes cambiaron nuestra forma de comunicarnos. Eso es evidente. La verdadera pregunta es cuánto han cambiado nuestra forma de relacionarnos, enamorarnos y formar familias. Si estas investigaciones tienen razón, la revolución digital no solo transformó la economía y la cultura. También podría haber alterado silenciosamente el futuro demográfico del mundo.

El autor es médico sub especialista.