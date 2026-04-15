Más que tránsito: el valor agregado de un hub logístico

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Cuando muchas personas piensan en logística, imaginan mercancías pasando de un lugar a otro. Contenedores que llegan a un puerto, se trasladan a otro medio de transporte y continúan su viaje hacia otro mercado. Esa imagen del movimiento constante es válida y, sin duda, representa una parte esencial del sistema logístico global.

Sin embargo, limitar la logística únicamente al tránsito de mercancías es quedarse con una visión incompleta. En los hubs logísticos más desarrollados del mundo ocurre algo mucho más interesante: las mercancías no solo pasan por estos puntos estratégicos, sino que también se transforman, reorganizan y redistribuyen. Es ahí donde aparece el llamado valor agregado logístico.

Un hub logístico moderno y eficiente permite que las empresas utilicen ese punto estratégico no solo como un lugar de paso, sino como una plataforma para optimizar y redefinir sus cadenas de suministro. En lugar de ser un simple eslabón intermedio, el hub se convierte en un centro de decisión y organización.

Por ejemplo, una empresa puede importar productos desde distintos países, consolidarlos en un centro de distribución regional y luego redistribuirlos hacia múltiples mercados finales. Esta lógica permite manejar inventarios de forma más dinámica y adaptar la oferta a las necesidades de cada destino con mayor rapidez.

En otros casos, determinados productos pueden recibir procesos de ensamblaje ligero, etiquetado, reempaque, personalización o adaptación a requerimientos regulatorios y comerciales específicos de cada país. Estas actividades no implican necesariamente procesos industriales complejos, pero sí requieren infraestructura logística adecuada, personal capacitado, marcos regulatorios flexibles y una conectividad eficiente con los principales mercados.

Panamá ya tiene experiencia relevante en este tipo de operaciones. La Zona Libre de Colón, el Área Económica Especial Panamá Pacífico o las zonas francas privadas de Panamá que operan bajo la Ley 32, por ejemplo, han sido durante décadas uno de los principales centros de redistribución comercial de América Latina. Desde allí se importan, almacenan y reexportan productos hacia numerosos países de la región y el mundo, aprovechando la ubicación geográfica y la conectividad del país.

Además, con el paso del tiempo se han desarrollado parques logísticos, centros de distribución y zonas económicas especiales que capitalizan la cercanía entre puertos, aeropuertos y rutas terrestres. Todo esto ha permitido manejar operaciones regionales de mayor complejidad y volumen.

No obstante, el comercio internacional continúa evolucionando y, con él, las exigencias que enfrentan las cadenas de suministro. Hoy las empresas buscan cada vez más flexibilidad y resiliencia. En lugar de enviar mercancías directamente desde el lugar de producción a cada mercado, muchas prefieren apoyarse en centros logísticos regionales que les permitan redistribuir inventarios de forma más ágil y eficiente.

Este enfoque contribuye a reducir costos de transporte, optimizar niveles de inventario, mejorar los tiempos de entrega y responder con mayor rapidez a cambios en la demanda o interrupciones en la cadena. Los hubs logísticos que logran ofrecer estos servicios suelen convertirse en piezas clave dentro de las cadenas globales de suministro.

Panamá cuenta con condiciones naturales y estructurales para seguir avanzando en este modelo. Su conectividad marítima, la cercanía entre distintos nodos logísticos, la experiencia acumulada en operaciones de redistribución y su rol histórico en el comercio regional representan una base sólida.

El reto por delante consiste en seguir ampliando las capacidades que permiten generar valor agregado alrededor del tránsito de mercancías. Esto implica invertir en infraestructura, fortalecer procesos, aprovechar la tecnología y mejorar la coordinación entre los múltiples actores que forman parte del ecosistema logístico.

Cuando un hub logístico evoluciona hacia servicios de mayor valor agregado, su papel dentro del comercio internacional también se fortalece. Deja de ser únicamente un punto de paso y se consolida como centro de organización y articulación dentro de las cadenas de suministro globales.

En la próxima y última columna de esta serie me gustaría abordar un tema inevitable en cualquier conversación sobre logística: la competencia entre hubs logísticos a nivel global y el lugar que Panamá puede —y debe— ocupar dentro de ese escenario cada vez más competitivo.

El autor es socio líder de Deloitte Panamá.