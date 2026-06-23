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Son las personas las que merecen respeto, no sus opiniones. En este caso, el alcalde de la ciudad de Panamá va a una cadena de televisión, un pódcast o cualquier otro espacio mediático a decir inexactitudes históricas, políticas y sociales sobre Panamá, amparado en un cargo de elección popular como la Alcaldía de Panamá. No solo demuestra desconocimiento él, sino también quien lo entrevista. Dios los cría y ellos se juntan.

Mayer Mizrachi, con el debido respeto, debe aprender a guardar silencio sobre lo que no sabe y a hablar de lo que sí le corresponde: las cuentas, los asesores, los gastos superfluos en la alcaldía y la manera en que, después de estos años de gestión, la ciudad parece brillar menos. Porque la taquilla es una cosa y las soluciones reales son otra. No hemos tenido mejor populista ni narcisista que el actual alcalde. Y de presidente no se vista, porque no debe aspirar a ello. Aunque sé que usted confía en el sentido poco crítico de parte del electorado panameño, espero desde ya que no se presente y que, si lo hace, los ciudadanos le den una lección.

Cuando se pudo reprobar al alcalde taquillero, nadie hizo nada. Por eso, el ciudadano también tiene una cuota de responsabilidad. Porque no lo quiere a usted por quien es, sino por lo que usted pueda darle. Eso es precisamente lo que usted alimenta: la necesidad de ser indispensable, de convertirse en quien promete soluciones que luego no cumple, con tal de mantenerse en el poder. Así se perpetúa un sistema que cronifica los problemas sociales. Y eso es inmoral, aunque usted lo ignore; o quizás no, lo que sería peor.

Decir que el sistema estadounidense de “invadir y mejorar sociedades” funciona es una afirmación tan simplista como desafortunada. Pero no se preocupe: seguiremos haciendo pedagogía de una u otra forma.

Panamá necesita políticos con visión de Estado, con proyectos realistas y sólidos. Necesita líderes. Y usted no ha demostrado ser una de esas cosas. Sus propias declaraciones, registradas públicamente, reflejan una limitada capacidad de análisis y refuerzan la impresión de que, con el debido respeto, es tan ignorante como parece.

El autor es escritor.