Me pasa con Los Beachers

Exclusivo Suscriptores

La experiencia sensorial —y sobre todo sonora— de oírlos no es pose ni nostalgia impuesta. Es Panamá profundo. Y, por derecho propio, se han ganado un lugar en la memoria musical del país. Un legado que ha quedado registrado en su extensa producción discográfica.

La primera vez que los escuché en vivo fue en 2017, en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá. No era solo un concierto bailable al aire libre. Era una declaración de identidad. Sin artificios. Sin playbacks. Sin coreografías diseñadas para ganar likes. Había músicos experimentados, entregados a un público que bailaba y coreaba cada tema como si se tratara de un ritual compartido. Los metales hablaban. La trompeta marcaba el pulso con autoridad. La percusión sostenía el alma del ritmo. Cada canción se convertía en diálogo. Eso era Panamá sonando sin complejos, pero con absoluta identidad.

Para entender esa grandeza hay que ir a su origen, a la provincia de Bocas del Toro. Ese Caribe insular donde el mar no es paisaje: es ritmo. Donde el calipso no es un género importado, sino herencia viva. Donde el inglés criollo convive con el español y la música se transmite como memoria familiar.

Los Beachers nacen allí, en la década de los sesenta, en un contexto marcado por la influencia afroantillana. Fue el trompetista y arreglista Lloyd Gallimore quien dio forma al proyecto con una visión clara: crear un “combo” con metales sólidos, arreglos bien estructurados y una identidad que no renegara de su raíz caribeña. Su filosofía era sencilla y contundente: disciplina, elegancia y respeto por el público. Ensayos rigurosos. Puntualidad. Profesionalismo. La música como oficio serio.

Ese ADN bocatoreño —cadencioso, melódico, con ecos del calipso tradicional, el soul y el reggae primigenio— terminó por definir un sonido propio. No era copia de nadie. Era Bocas del Toro, original. Por eso no fueron una moda pasajera. Fueron escuela y punto de encuentro de generaciones que aprendieron a celebrar sin perder la compostura. Los llamados “combos nacionales”, de los cuales forman parte, ayudaron a construir tejido social desde el baile, la elegancia y el orgullo cultural.

Cuando años después puse al aire su producción conmemorativa por el 50 aniversario, durante mi etapa como programador musical de un espacio radial, no sentí que estaba programando canciones. Sentí que estaba honrando una historia. Porque Los Beachers no solo tocaron música: ayudaron a definir el sonido de una época.

Y si hay una pieza que resume esa grandeza es “Africa caliente”. Esa canción no se oye; se siente. Obliga al cuerpo a reaccionar. Es imposible permanecer indiferente ante esa descarga sonora. Tiene fuerza, swing y esa picardía fina que solo los grandes logran sin caer en lo vulgar. Es virtuosismo puesto al servicio del goce colectivo.

Vivimos tiempos en los que todo es efímero. Canciones que duran lo que un trend. Artistas que aparecen y desaparecen en cuestión de meses. Pero Los Beachers no dependieron de la inmediatez, sino del talento. De la disciplina. Del respeto por su público. Y eso marca la diferencia entre lo viral y lo perdurable.

Volver a verlos el pasado 27 de febrero de este año, en una sala de eventos de un casino de la ciudad de Panamá, fue confirmar que la edad no erosiona la pasión cuando el oficio está intacto. Allí estaban, con la misma entrega, regalándonos alegría, haciendo que cada tema fuera celebrado con aplausos y pasos de baile.

Quizá eso es lo que me pasa con Los Beachers: que cuando suenan, no solo escucho música. Escucho historia. Escucho Caribe panameño. Escucho a Bocas del Toro afirmándose sin estridencias, pero con carácter, reafirmando nuestra herencia cultural.

Y en tiempos en los que tanto se produce para durar poco, encontrarse con músicos que siguen defendiendo su arte con dignidad es más que un privilegio: es un recordatorio de que la identidad no se improvisa. Se construye con cada nota.

El autor es profesor universitario, periodista y abogado.