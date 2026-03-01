Meduca y el paternalismo mesiánico: el secuestro de nuestro futuro

Exclusivo Suscriptores

El Ministerio de Educación (Meduca) se encuentra nuevamente en el ojo del huracán este febrero de 2026. Más allá de los vergonzosos “temas logísticos” que desangran el bolsillo del contribuyente panameño de manera fútil, con base en situaciones que ocurren todos los años y que siempre, para ellos, se escapan de sus manos, el reciente debate sobre la inclusión obligatoria de contenidos de minería en el currículo escolar ha destapado la verdadera naturaleza del sistema educativo oficial. No estamos ante simples fallas administrativas o escándalos de corrupción aislados; estamos presenciando la esencia misma del monopolio estatal: la coacción y el adoctrinamiento.

Desde una óptica fundamentada en el derecho natural y la ética de la libertad, es imperativo recordar que los hijos no son meras criaturas del Estado. Son los tutores y los padres quienes poseen el derecho originario e inalienable de elegir el tipo de currículo escolar y los valores que deben recibir sus hijos, ya que estos representan, de cierta manera, el reflejo futuro de ellos mismos. Sin embargo, el Estado panameño, imbuido de un constante paternalismo mesiánico, se arroga el derecho de decidir unidireccionalmente qué conocimientos deben ser impartidos en las aulas, eliminando por completo el espacio para el debate y el consentimiento.

Esta imposición es destructiva desde múltiples ángulos. En primer lugar, desde el punto de vista de las voluntades, aniquila la libertad de elección. La historia nos demuestra que el impulso detrás de la educación pública obligatoria rara vez ha sido la filantropía genuina, sino más bien un esquema consciente para moldear a las masas, suprimir la diversidad cultural y forzar una obediencia dócil al aparato estatal. El gobierno pretende transformarnos en engranajes de su maquinaria, buscando en última instancia que le entreguemos no solo nuestras posesiones a través de confiscaciones fiscales, sino también el control absoluto sobre nuestras vidas y las mentes de las futuras generaciones.

En segundo lugar, este control monopólico es letal para la innovación. La praxeología nos enseña que la imposición de un currículo único ignora por completo la maravillosa diversidad de talentos, aptitudes e intereses individuales del ser humano. Al forzar a todos los estudiantes a encajar en el mismo molde dictado por la conveniencia de los burócratas, el Estado asfixia el progreso y la innovación pedagógica. En un mercado educativo libre no existiría la uniformidad impuesta; por el contrario, florecería una multiplicidad de escuelas y métodos compitiendo voluntariamente para satisfacer las demandas reales de los padres y alumnos, fomentando el desarrollo de individuos verdaderamente creativos.

El Meduca no actúa como un faro de conocimiento libre, sino como un botín para el parasitismo y los grupos de interés políticos. La pretensión de que un comité de burócratas imponga lo que nuestros hijos deben pensar es, para el autor, la máxima expresión de tiranía. La solución no reside en inyectar más fondos o “mejorar” este ministerio, sino en abolir su monopolio coercitivo. El progreso de Panamá depende de devolver a los padres su derecho a elegir, permitiendo que la libertad sea la verdadera arquitecta de nuestro futuro.

El autor es analista independiente.