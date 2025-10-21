Memento mori (Recuerda que morirás)

Exclusivo Suscriptores

La frase proviene de una peculiar y antigua costumbre romana, de cuyo uso, en aquella época, muy pocos se percatan. Cuando un general desfilaba victorioso por las calles de Roma, tras él caminaba un siervo designado para susurrarle al oído esta expresión de manera repetida, con la sabia intención de recordarle al comandante las limitaciones de la naturaleza humana e impedir, de esta forma, que el gobernante se dejase llevar por la soberbia o la arrogancia ante la euforia del momento, y pretendiera usar su poder más allá de las limitaciones impuestas por la ley, las buenas costumbres y la voluntad soberana del pueblo.

Debo admitir que, pese a la recua de amigos facinerosos que posee el presidente Mulino —encabezada por Martinelli, quien, como sabemos, lo postuló como candidato a la Presidencia—, el estilo, la espontaneidad y el talante fuerte del mandatario, en lo personal, me resultan potables (si me permiten usar esta otra palabrita que, al parecer, también tiene licencia). De igual manera, como he manifestado en escritos anteriores, a todos nos sorprendió favorablemente la designación, por parte del presidente Mulino, de un gabinete de lujo como el que posee. A mi juicio, este ha sido su principal y primer acierto como gobernante.

El problema es la “mecha corta” —denominada así por el propio presidente Mulino—, que no soporta estar cerca de la candela sin advertir la posibilidad de un incendio o una explosión inminente. Entendemos que ello escapa, desafortunadamente, a la competencia de la Oficina de Seguridad del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Veamos algunos ejemplos relevantes que ilustran este frecuente, innecesario y peligroso comportamiento de nuestro presidente:

En relación con la polémica y cuestionada decisión del gobierno de remodelar, por un monto millonario, la villa diplomática en los actuales momentos de austeridad y crisis, el presidente calificó como “tendenciosa y llena de morbo y maldad” la publicación del diario La Prensa en la que se hizo referencia al hecho cierto de la visita de sus dos hijas a la aludida edificación, en compañía de un arquitecto condenado por corrupción en el caso Blue Apple. Ello, pese a que en ningún momento el diario cuestionó —ni cuestiona— la vocación de servicio ni la participación profesional ad honorem de las dos hijas del presidente Mulino en dicho proyecto.

Por el contrario, el cuestionamiento de la noticia se centró en el hecho de ver a un condenado en el caso Blue Apple recorriendo el citado inmueble como si nada. Eso es lo que despierta el morbo y la especulación; de ningún modo sus honorables hijas.

El caso más reciente lo constituye la declaración despectiva y cargada de odio visceral por parte del presidente Mulino, durante su conferencia del pasado jueves, atribuyendo al diario La Prensa el extraordinario poder de haber provocado su pasado encarcelamiento mediante, según él, “tres periodicazos” relacionados con el tema de los radares y Finmeccanica; caso que, como sabemos, finalmente fue resuelto a su favor por los tribunales panameños, aunque por tecnicismos legales, no así en España, donde el proceso continuó su curso.

En un entorno saturado de politiquería y discursos manipuladores a diestra y siniestra, como el que vivimos, pensar de manera lógica y serena se convierte en un acto de defensa democrática. Por tanto, el desafío es doble: se hace imprescindible defender y fomentar el pensamiento crítico, tanto en quienes generan el mensaje —como son los medios de comunicación— como en quienes lo reciben. En consecuencia, no basta con leer o escuchar; hay que entender, comparar y razonar, sin la indignación como herramienta ni la exageración como estrategia.

A propósito, según cifras oficiales, la Asamblea Nacional cuenta con 464 asesores, con salarios que van de $1,500 a $5,000 mensuales, lo que genera un gasto estatal de $1.3 millones por mes. Por su parte, el Ministerio de la Presidencia gasta anualmente $1.1 millones en el mismo renglón de asesores (La Prensa, 18 de octubre de 2025).

Tomando en cuenta esta cruda y discordante realidad, confieso que, como panameño, no me molestaría saber que al menos uno de esos asesores —de preferencia el más ocioso— fuese encargado de la sublime tarea de susurrarle constantemente al oído de nuestro presidente el célebre recordatorio romano: “Memento mori”.

El autor es escritor.