Mercadeando la nostalgia

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Es interesante caminar por las calles de la ciudad de Panamá y encontrarse con bares, restaurantes y tiendas de ropa donde la constante es evocar el pasado. Esa frase que todos hemos escuchado, “todo tiempo pasado fue mejor”, parece cobrar vida en estos espacios. Tal vez lo sentimos así porque fuimos más jóvenes entonces, o simplemente porque recordamos esos momentos con cariño. Lo cierto es que los expertos en mercadeo han comprendido que la nostalgia es un poderoso motor emocional y la utilizan para conectar con los consumidores: lanzan ropa, reediciones musicales y productos que nos transportan a otras épocas, capitalizando ese “clic emocional” que despierta nuestro pasado.

En un mundo hiperconectado y volátil, el pasado se presenta como un territorio seguro. No es solo que “todo tiempo pasado fue mejor”; al entrar a un restaurante en Vía Argentina que recrea la estética de los años 80 o al comprar una camiseta con un logo de nuestra infancia, estamos comprando una parte de nuestra identidad. El mercadeo no vende solo un objeto, vende la validación de nuestra propia historia. Desde la perspectiva de la naturaleza humana, la nostalgia libera dopamina, generando placer y bienestar. Los expertos en ventas saben que, cuando un consumidor se siente nostálgico, su enfoque racional se nubla ante la gratificación emocional, aumentando su disposición a gastar.

En la ciudad de Panamá, este fenómeno se observa claramente en la estética de zonas como el Casco Antiguo o en locales temáticos de San Francisco, donde la decoración “vintage” actúa como puente entre generaciones. Por un lado, están quienes vivieron la época; por otro, los centennials que la idealizan como una estética “cool” y analógica. La música, además, funciona como una verdadera máquina del tiempo. Las reediciones en vinilo o el regreso de los sintetizadores en el pop actual no son casualidad: esos sonidos no solo evocan melodías, sino que reactivan la memoria episódica, recordándonos dónde estábamos, qué sentíamos y quiénes éramos. El mercado ha entendido que la música es quizá el ancla más fuerte de la nostalgia.

Sin embargo, como observadores, vale la pena preguntarnos: ¿estamos preservando la cultura o simplemente la estamos empaquetando para la venta? La nostalgia corre el riesgo de convertirse en un producto de estante, una “curaduría” artificial que olvida la esencia del momento original. Aun así, caminar por nuestras calles y ver este diálogo entre lo moderno y lo evocado nos recuerda que somos, ante todo, seres de memoria. Profesores, profesionales y ciudadanos comunes buscan, en última instancia, un sentido de pertenencia en un entorno que cambia a pasos agigantados.

Como señaló Zygmunt Bauman, habitamos la era de la retrotopía. Al entrar en estos espacios de estética recuperada, no solo compramos un café o una prenda de vestir; buscamos un ancla, un lugar donde nuestra identidad parece mantenerse intacta frente al caos del presente. La nostalgia funciona como bálsamo ante la incertidumbre: nos dice que, aunque el mundo cambie a la velocidad de un clic, nuestros recuerdos y nuestra historia personal siguen allí, firmes.

Pero este boom de la nostalgia no tiene que limitarse al consumo. La sociedad puede aprovechar estos lugares temáticos para el encuentro intergeneracional. Que un joven que hoy usa una cámara analógica por moda se siente a conversar con alguien que la usó por necesidad. Que una vieja rockola en un restaurante sirva de pretexto para que un abuelo y su nieto compartan historias y aprendizajes. Como decía Paulo Freire, la educación y el entendimiento del mundo requieren diálogo constante; la nostalgia puede ser la lengua común que haga posible ese intercambio de saberes.

En última instancia, la nostalgia no es solo un recurso de marketing. Es una oportunidad para reconectar con nuestra memoria, nuestra identidad y nuestra cultura. Nos recuerda que, en un mundo que avanza demasiado rápido, siempre podemos regresar a un territorio seguro: nuestros recuerdos, nuestras historias y las emociones que nos hicieron quienes somos.

El autor es doctor en educación, magíster en derecho y licenciado en periodismo.