Panamá, 13 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.
    |
    Desempleo

    Mercado laboral de Panamá: una prioridad sin datos

    Danilo Rivera

    Durante 2025, el debate sobre la situación económica interna del país estuvo dominado por cuatro grandes temas: la situación fiscal y la inminente pérdida del grado de inversión —que, gracias a las acciones del gobierno, no se concretó—, el crecimiento económico, la reforma a la seguridad social y la situación del mercado laboral. Dejando a un lado el shock sobre el comercio que representó la entrada del “magaverso”, así como las discusiones en torno al Canal, el Tren a Chiriquí y la mina de cobre.

    Entre este conjunto de temas, el desempleo y la informalidad fueron una constante. De hecho, según la encuesta VEA Panamá, la falta de empleo fue identificada como uno de los principales problemas del país. Desde el gobierno, en múltiples ocasiones, se reconoció la relevancia del tema, mientras que el sector privado también hizo reiterados llamados a abordar la situación.

    Sin embargo, un elemento clave de todos los análisis sobre el mercado laboral realizados durante 2025 no puede dejar de llamar la atención desde una perspectiva técnica: sistemáticamente se utilizaron datos correspondientes a 2024, incluso para las negociaciones del incremento del salario mínimo que regirá para el período 2026-2027. Ante esto, cabe preguntarse por qué, si el mercado laboral ocupa un lugar central en la agenda pública, 2025 presentó un fenómeno inédito en lo que va del siglo XXI para Panamá: el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) no publicó los resultados de la encuesta de mercado laboral que, históricamente, se divulgaban al menos antes de finalizar el año.

    Las razones detrás de este hecho inédito son, por ahora, desconocidas. Es posible que se haya debido a dificultades en la recolección o tabulación de la información; no obstante, entrar en ese terreno implica especulación. Lo cierto es que, hace algunos años, Panamá publicaba incluso dos encuestas de mercado laboral al año, mientras que en 2025 simplemente no se divulgó ninguna.

    Lo ocurrido, aunque haya pasado relativamente desapercibido, no es un hecho menor. Panamá fue el único país de la región CARP (Centroamérica y República Dominicana) que no presentó información oficial sobre el mercado laboral durante 2025. Además, el país muestra un rezago evidente en materia de estadísticas laborales frente a este grupo de economías. Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala y República Dominicana publican información del mercado laboral de forma trimestral y, en algunos casos, complementan estos datos con informes mensuales basados en afiliaciones a la seguridad social, lo que permite monitorear al menos la evolución del empleo formal. Otros países de América Latina elevan aún más los estándares y publican estadísticas laborales de forma mensual, como Colombia y Perú.

    Panamá ha sido señalada de manera recurrente por organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo debido a sus debilidades en materia estadística. Estos rezagos no se limitan únicamente al mercado laboral, sino que también se observan en indicadores clave como el Producto Interno Bruto y las mediciones de pobreza. Resulta legítimo preguntarse por qué el país presenta estas carencias frente a otras economías, cuando su territorio es menos extenso, su población es menor y sus condiciones de seguridad son considerablemente más estables.

    Urge que Panamá fortalezca la modernización de su infraestructura estadística, dotando al INEC de mayor presupuesto, independencia y capacidades técnicas. Formular política económica y analizar un fenómeno tan complejo como el desempleo utilizando datos desactualizados no solo limita el diagnóstico, sino que constituye un completo sinsentido en pleno siglo XXI.

    El autor es economista y magíster en Economía por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

    Danilo Rivera


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estados Unidos despliega 50 marines para entrenamiento con fuerzas panameñas. Leer más
    • ¿Qué pasará ahora con el oro de Venezuela que se encuentra en las bóvedas del Banco de Inglaterra?. Leer más
    • Moody’s advierte alto riesgo en Venezuela y avizora que la recuperación de Pdvsa tardará años. Leer más
    • Asociación China revela qué ha sucedido con la reconstrucción del monumento y lamenta la actitud de la alcaldesa de Arraiján. Leer más
    • Chiquita reporta la primera cosecha de banano tras la reactivación en Bocas del Toro. Leer más
    • Condenan a exfuncionarios del Banco Nacional por peculado en préstamos de viviendas. Leer más
    • ‘Los panameños podrán usar cualquiera de las instalaciones de salud’: Fernando Boyd Galindo. Leer más