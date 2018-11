Los mercados urbanos

Medios de comunicación desarrollaron una amplia cobertura al tema del traslado del Mercado Central de Abastos para el nuevo sitio de Merca Panamá en la avenida Centenario. Las facilidades, construidas con una inversión de 133 millones de balboas por el programa Cadena de Frío, luego de largos atrasos, ofrece a mayoristas y minoristas un lugar moderno, pero no central, para estas funciones. El grupo de mayoristas y minoristas de la producción agrícola será trasladado del centro de la ciudad a la avenida Centenario en enero de 2019.

La estructura de las ciudades latinoamericanas se manifiesta en espacios segregados y caracterizados por desigualdades sociales y muestras de pobreza. Los desequilibrios sociales, espaciales y económicos muestran grandes abismos. La ciudad de Panamá no escapa de ello.

El informe de investigación No. 1 del Foro y Observatorio Urbano de Panamá, titulado Los asentamientos informales en el área metropolitana de Panamá: cuantificación e implicaciones para la política de vivienda y urbanismo (Espino y Gordón, 2015), documenta que una persona que utiliza el transporte público invierte o gasta $1.70 al día. Este monto representa un total de $44.20 del presupuesto familiar; por dos viajes tenemos un total de $88.40 en transporte. Las familias de un ingreso mínimo en Panamá gastan un cuarto del presupuesto familiar en transporte. Este gasto no refleja el costo en los corredores Norte o Sur. Es muy probable que con la entrada en funcionamiento de las líneas 2 y 1 del Metro esta estructura del gasto en transporte en términos absolutos haya variado de manera importante, no sin ello dejar de hablar de los desequilibrios sociales en función de movilidad y acceso a la centralidad de la ciudad de Panamá. La gente de esta área se moviliza desde la periferia a los corregimientos centrales, donde se concentra la oferta laboral de servicios y los principales centros empleadores de la administración pública. Algunos especialistas estudiosos de la ciudad latinoamericana (Orueta, 2016) abordan aspectos de las aglomeraciones urbanas y señalan que “la polarización del hábitat residencial, sino también en la provisión de los equipamientos y servicios urbanos básicos, afecta la violencia a los distintos barrios o en la diversidad de condiciones medioambientales dentro de una misma ciudad”. Hay temas de seguridad y ambiente que gravitan directamente bajo la condición y provisión de equipamientos urbanos en las ciudades.

Analicemos el tema de llevar el mercado agrícola central mayorista y minorista a la avenida Centenario. ¿Cuáles serán las rutas dentro de la estructura de transporte del Metro Bus para servir al acceso del nuevo mercado? ¿Cuánto costará a vendedores y consumidores trasladarse desde el centro de la ciudad a las instalaciones de Merca Panamá? ¿Cuál es la oferta de mercados locales en ciudad de Panamá? ¿Cómo son aprovechadas las estaciones del Metro a lo largo del eje del Metro de Panamá para la posible localización de mercados municipales urbanos tejidos en la trama de la ciudad de Panamá? Analizar estos temas revelará valiosas oportunidades de impactar y romper las desigualdades que existen, aprovechar fuertes inversiones en transporte y movilidad y articular los equipamientos de la ciudad, como los mercados, por ejemplo.

Una ciudad compacta de usos mixtos es lo que aspira a romper los desequilibrios sociales y espaciales bajo el enfoque del nuevo urbanismo que impulsa el Municipio de Panamá. En información extraída de la página web del Municipio de Panamá encontramos que bajo la subdirección de mercados se manejan varias iniciativas para favorecer el comercio de minoristas y buhoneros en la ciudad. El municipio administra seis mercados, cuatro para buhonería, uno de mariscos y otro en remodelación. Son ellos el Mercado de Salsipuedes; el Mercado de las Américas, el Mercado de Cruces, el Mercado de Mariscos y el Mercado San Felipe Neri. Hoy solo existe el Mercado Central de Abastos para ofertar servicios de comercialización agrícola en la ciudad.

La oferta de mercados municipales en los corregimientos bajo esquemas de una ciudad compacta es una estrategia que puede romper el patrón extenso y difuso.

Desde el punto de vista social, los mercados son escenarios de encuentro social y de construcción de cultura urbana.

¿Cuánto del espacio y oportunidades de movilidad generados por el Metro de Panamá han sido planteados para retomar el tema del aprovechamiento de la centralidad urbana y el acceso a servicios y equipamientos de consumo a la empobrecida población de la ciudad? Urge encontrar bajo los esquemas de planificación urbana de la ciudad, en el alineamiento del Metro de Panamá, espacios para insertar los mercados locales como una estrategia de romper pobreza y desequilibrios sociales. Los mercados agrícolas urbanos aprovechan la centralidad como elemento clave para su funcionalidad. Los mercados están donde está la gente. Se construyen para tejer relaciones sociales de fuerte y alto impacto territorial, y el Metro de Panamá ofrece una oportunidad que no está siendo aprovechada. Señor alcalde, acá una oportunidad de alto impacto social y territorial.

El autor es ingeniero civil