Meterse a viejo o la edad del alma

Exclusivo Suscriptores

Las mejores conversaciones nacen de lo cotidiano: un café caliente en una mañana cualquiera, sin fecha especial, pero cargada de complicidad. Así comenzó esta reflexión. Me encontré con un amigo al que tenía tiempo sin ver y, entre historias acumuladas y opiniones sobre los temas de siempre, decidí preguntarle por un viejo conocido en común. Su respuesta fue tan espontánea como lapidaria: “Ese ya se metió a viejo”. Confieso que me causó gracia. Pero, pasada la risa, la frase quedó rondando como una pregunta que no pide permiso: ¿qué significa realmente meterse a viejo?

El tiempo no se detiene para nadie. Las manecillas del reloj avanzan al ritmo de nuestros latidos; con cada vuelta se llevan algo de nosotros, pero también nos dejan recuerdos y aprendizajes que no caben en ningún calendario. Sin embargo, meterse a viejo no depende únicamente de los años. Me viene a la memoria esa sentencia pícara y sabia: “Eres viejo cuando todo lo explicas con anécdotas”. Quizás ahí comienza esa frontera invisible.

El paso de los años no se puede disimular ni con el mejor tinte ni con la cirugía más costosa. La piel habla, el cuerpo recuerda. Pero sí podemos elegir la actitud. Porque meterse a viejo no es cumplir años; es renunciar a la curiosidad, dejar de aprender, clausurar los sueños, convertir la queja en residencia permanente. Para no meterse a viejo conviene cuidar el cuerpo con un peso adecuado y una alimentación consciente; invertir tiempo en la salud mental; mantener viva la curiosidad; aprender nuevas habilidades; acercarse sin miedo a las tecnologías que marcan el pulso de esta época. Incluso, por qué no, familiarizarse con la jerga juvenil. Un “¡qué xopa!”, dicho con espontaneidad, puede ser más que una expresión simpática: puede convertirse en un puente generacional. No se trata de imitar a los jóvenes, sino de no desconectarse del tiempo que nos toca vivir.

Recuerdo entonces aquella sentencia: “No son los años de tu vida, sino la vida en tus años”. No es solo una frase hermosa; es una declaración de rebeldía frente a esa costumbre social de meternos a viejos antes de tiempo. Envejecer no empieza en el calendario; empieza cuando dejamos de intentar. Hay jóvenes cansados que ya se metieron a viejos y adultos llenos de fuego que se niegan a hacerlo. La diferencia no está en la edad, sino en la disposición interior frente a la existencia. Vivir es seguir soñando cuando otros cierran sus ilusiones. Es no permitir que el miedo jubile el alma antes de hora.

En algún momento escuché decir a Geraldine Chaplin, hija del inolvidable Charles Chaplin, que “los años se deben vivir con dignidad”. Más allá de la literalidad, la idea encierra una verdad profunda: los años no se esconden ni se disfrazan, se honran. La dignidad no consiste en aparentar una juventud eterna, sino en aceptar cada etapa con elegancia, coherencia y amor propio.

No meterse a viejo es eso: no dejar que la amargura arrugue antes que la piel; no permitir que el qué dirán limite la alegría; no concederle permiso al miedo para gobernar nuestras emociones. Es caminar con el tiempo con la frente en alto, agradecer lo vivido y seguir apostando por lo que viene. Mientras haya curiosidad, proyectos, risas sinceras y ganas de aprender algo nuevo, la edad será apenas un dato estadístico. Lo verdaderamente importante es la intensidad con la que decidamos vivir nuestros años y la manera en que los afrontamos.

Así, entre café y charlas, uno entiende que meterse a viejo es más actitud que calendario. No se trata de negar los cambios, sino de abrazarlos con elegancia y seguir encontrando razones para reír, aprender y sorprenderse. Porque mientras el alma conserve el fuego de lo inesperado, los años serán aliados, no cadenas, y vivir seguirá siendo la aventura más digna de todas.

El autor es profesor universitario, abogado y periodista.