Metternich y el equilibrio del poder: Latinoamérica como escenario de la rivalidad geopolítica

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Klemens von Metternich fue un príncipe de Metternich-Winneburg, quien se desempeñó como político, estadista, diplomático y ministro de Asuntos Exteriores del Imperio austríaco, posición en la que se mantuvo durante más de veintiséis años. Metternich fue una figura diplomática clave durante las Guerras Napoleónicas, debido a sus estrategias para limitar el avance de Napoleón en Europa, orquestando la alianza austríaca con Rusia y Prusia que logró contenerlo entre 1813 y 1814, y liderando posteriormente el Congreso de Viena, que buscó restaurar el equilibrio de poder en el continente europeo. El sistema de equilibrio del poder promovido por Metternich logró mantener una relativa estabilidad en Europa durante varias décadas, aunque finalmente se debilitó con el surgimiento de las revoluciones liberales que se oponían al absolutismo.

Aunque uno de los objetivos de Metternich era restablecer el orden monárquico, dadas las circunstancias sociopolíticas de la época, la idea del equilibrio del poder sigue siendo relevante en el campo de las Relaciones Internacionales, principalmente para comprender el papel de las grandes potencias y la posición de los Estados más pequeños. La noción del equilibrio del poder sostiene que la estabilidad se mantiene cuando ningún Estado es lo suficientemente fuerte como para dominar a los demás, o cuando la fuerza de las grandes potencias es comparable entre sí. Para Metternich, la distribución territorial, la delimitación de fronteras, las alianzas entre potencias y los sistemas de congresos periódicos eran elementos fundamentales para lograr ese equilibrio en la esfera internacional.

Muchos de los aspectos y respuestas de la política internacional actual funcionan basados en la lógica establecida por el Congreso de Viena. En primer lugar, las consideraciones de Metternich sostenían que la paz se mantenía cuando varias o todas las potencias se equilibraban entre sí, algo similar a lo que ocurre cuando las grandes potencias logran establecer agendas comunes y cooperar en ciertos ámbitos. Ya sea mediante prácticas consuetudinarias o por el derecho internacional escrito, la posibilidad de que las potencias influyan unas sobre otras evita que una sola domine el sistema global. Sin embargo, cuando el poder de una potencia no encuentra oposición, es cuando la paz concebida por Metternich se ve amenazada.

Adicionalmente, dicha influencia no se limita al sentido peyorativo del término, pues la promoción de alianzas y acuerdos ayuda a mantener el equilibrio del poder internacional. Ejemplos claros —aunque las circunstancias actuales sugieran tensiones— son la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o uniones supranacionales como la Unión Europea.

La idea del equilibrio del poder resulta especialmente útil para comprender la situación actual de América Latina frente a las disputas de poder entre las grandes potencias, debido a que la competencia por dominio e influencia se ha trasladado también a esta región del planeta. América Latina, más allá de ser una de las regiones con mayor biodiversidad natural y cultural, representa un mercado emergente relevante para la continuidad de la economía mundial, tanto por sus recursos naturales —abundantes pero finitos— como por el valor y la capacidad de su población y por la relativa estabilidad frente a conflictos internacionales de gran escala.

Es necesario añadir que, pese a las grandes oportunidades y fortalezas de la región, la incapacidad de construir un verdadero y duradero proyecto de integración limita nuestras posibilidades de desarrollo. No es posible aspirar a una integración meramente funcional si los Estados no garantizan democracia, libre mercado y derechos humanos fundamentales que permitan a la población contribuir al éxito de dicha integración, como la educación, la salud y la seguridad.

Durante las últimas décadas, China ha incrementado significativamente su presencia en la región mediante inversiones en infraestructura, préstamos y comercio, convirtiéndose en un socio clave para numerosos países latinoamericanos. Esta expansión ha desafiado la hegemonía histórica de Estados Unidos en el hemisferio.

Entre 2025 y 2026, América Latina ha pasado a ser un espacio de competencia estratégica dentro del juego de poder entre las grandes potencias, reflejando en la región las tensiones del equilibrio global. Estas dinámicas han debilitado ciertas alianzas tradicionales y, en algunos casos, han derivado en acontecimientos que superan la mera influencia geopolítica.

Entre los episodios más significativos se encuentran la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela en enero de 2026, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, así como la crisis económica y energética en Cuba, que ha llevado al gobierno de la isla a iniciar negociaciones con Estados Unidos para aliviar los efectos del bloqueo petrolero y las presiones políticas.

No obstante, también existe otra dinámica en el continente. Este mismo año han surgido iniciativas de cooperación militar y de seguridad entre países latinoamericanos y Estados Unidos, las cuales buscan, según los objetivos del programa Escudo de las Américas, combatir el crimen organizado y fortalecer alianzas estratégicas en la región.

La estabilidad internacional depende de un balance entre las grandes potencias, de eso no cabe la menor duda. Sin embargo, al comprender mejor el sistema de Metternich, se observa que la defensa de la legitimidad y el uso de intervenciones diplomáticas —e incluso militares— para preservar el orden han sido históricamente herramientas recurrentes de las potencias cuando se trata de proteger sus intereses.

Aunque Metternich —como canciller de un imperio multinacional— se oponía al liberalismo y al nacionalismo por considerarlos amenazas para la estabilidad del Imperio austríaco, su concepción del equilibrio del poder en las Relaciones Internacionales sigue siendo relevante hoy. Especialmente porque, como escribió Mark Twain (1835-1910), la historia no se repite, pero rima.

El autor es internacionalista.