Mi batalla con Amazon

Exclusivo Suscriptores

Escuchar audio noticia

En junio del año 2024, compré un curso a una agencia española, que representa a Amazon, para aprender a escribir un libro en todas sus fases hasta lograr crearlo y publicarlo en la página de ventas de Amazon. La publicación de mi libro Panamá, parte de tu vida para viajeros la hice en Kindle y en libro de portada blanda. Los autores podemos comprar nuestro propio libro a un precio especial.

El 20 de noviembre de 2024, ilusionada y con un plan claro, compré al contado, 100 ejemplares de mi propio libro a través de Amazon. Como autora, había trabajado incansablemente para promocionar mi obra y ya tenía vendidos esos 100 libros. Todo parecía estar bajo control hasta que, días después, recibí un paquete en mi domicilio. Al abrirlo, me encontré con una desagradable sorpresa: solo había un libro. Uno solo. ¿dónde estaban los otros 99?

Al revisar la página de Amazon, me topé con un mensaje que decía: “Es posible que los otros 99 libros se hayan extraviado.“ Mi corazón se oprimió. Necesitaba esos libros para cumplir con mis compromisos de entrega. Inmediatamente contacté al servicio al cliente de Amazon, por cierto, muy impersonal explicando la situación y solicitando que enviaran los 99 libros restantes. La respuesta que recibí fue fría y burocrática: “Haremos el reembolso y tendrá que comprarlos nuevamente”.

Pero el problema no terminó ahí. Amazon me reembolsó solo 49 libros y, para colmo, me cobraron una tasa de impuesto, según su política, que no deberían haber aplicado, ya que el error fue de su parte. Desde entonces, he enviado no menos de 18 mensajes a través de su chat de servicio al cliente, la única vía de comunicación que me ofrecen.

Tres meses han pasado y nadie ha resuelto mi caso. No solo no he recibido el reembolso completo, sino que tampoco he recibido ni un centavo de regalías por la venta de 45 libros a través de su página, mi reputación como autora se ha visto gravemente afectada.

En virtud de ello contacté con varios abogados en Estados Unidos, los cuales me explicaron que en las políticas de Amazon dice que este tipo de asuntos deben ser interpuestos en Washington State. Al no encontrar un abogado decidí escribirle en diciembre de 2024 a la Oficina General del Procurador ATG (AGO) en esa ciudad, los que me respondieron en enero de 2025, informándome que ya le habían escrito a Amazon, y el día 18 de febrero de 2025, recibí un correo de la oficina del Procurador informando que. “como Amazon no ha respondido no podemos obligarlo y su caso será archivado”, me quedé estupefacta pensando: “qué clase de justicia hay en Estados Unidos!” Acodeco de Panamá resuelve mejor estos casos.

El 19 de febrero encontré un sitio en internet que se llama ReporteFraude.Ftc.gov donde consumidores afectados pueden reportar de algún fraude, esta es la Comisión Federal del Comercio, les expuse mi caso y que he sido estafada por Amazon, ahora me toca esperar su respuesta.

Los libros debían ser entregados en la primera semana de noviembre de 2024. No cumplir con esa fecha me ha costado la confianza de mis lectores y clientes. No he podido vender un solo libro desde entonces. Mi imagen como profesional se ha manchado debido a un error que no fue mío, pero cuyas consecuencias he tenido que cargar.

Esta experiencia me ha dejado una sensación de impotencia y frustración. Como autora independiente, cada venta cuenta, cada libro entregado a tiempo es una promesa cumplida. Amazon, una empresa gigante, parece no entender el impacto que sus errores tienen en las personas que confían en su servicio.

Esta historia aún no tiene un final feliz, espero que sirva como un recordatorio de la importancia de la responsabilidad y el compromiso en el servicio al cliente.

Mientras tanto, seguiré luchando por lo que es justo: un reembolso completo y una disculpa por los daños causados. Porque, al final del día, no se trata solo de 99 libros perdidos, sino de la confianza que se rompe cuando las promesas no se cumplen.

La autora es abogada.