¿Por qué mienten los políticos?

Es posible que muchas personas que iniciaron una carrera política especialmente para cargos por elección popular, lo hicieran de una manera honesta y por principios. Sin embargo, en poco tiempo aprenderían que en la praxis política la verdad dentro de un discurso no obtiene resultados positivos. La mentira en el discurso político se convirtió en una herramienta para lograr resultados más efectivos. Cierta vez escuché a un candidato a diputado decir que “el pueblo solo escucha” a quien está dispuesto a mentirles de una manera efectiva. Esto se traduce en el hecho de que muchos políticos mienten como una práctica normal de convivencia y si cada vez escuchamos personas que mienten para ocultar o minimizar un delito, muy probablemente la manía de mentir de un político se puede explicar como una conducta normal para él.

En el año 2017, el instituto National Geographic publicó un estudio acerca de la mentira en los seres humanos. Según dicho estudio, las personas empiezan a mentir desde muy temprano (dos a tres años) como un indicador de crecimiento cognoscitivo. Según el estudio, la mentira en los niños refleja una agudez mental y una forma de sobrevivencia. Si en el seno de la familia no se corrige esta práctica, que se traduce en la convivencia social (vida en sociedad) como un antivalor y se refuerza la misma, a mediano plazo tendremos un individuo que no cree en normas y que está dispuesto a transgredirlas cuando sea necesario. De hecho, un alto porcentaje de delincuentes y estafadores utilizan la mentira como un mecanismo normal de sobrevivencia y de logro de objetivos. En este punto, muchos políticos se parecen a los delincuentes comunes, con la única diferencia de que los primeros han sido autorizados por el sistema a mentir y manipular. No existe en nuestro medio una ley que prohíba mentir y manipular a un candidato que aspira a un puesto de elección popular. Muy por el contrario, se ha hecho popular el llamado “clientelismo político”, en el cual el político ofrece bienes o dinero a cambio de votos o favores. Esto sencillamente es una especie de chantaje en el ámbito de la justicia, pero en el ámbito político es algo normal.

Al igual que un camaleón, que cambia sus colores para mimetizarse y atrapar a sus presas, el político cambia de “ideología” y de partido para obtener un beneficio. Es oportunista porque aprendió que muchos lograron beneficios económicos utilizando estos cambios. Los políticos, al igual que el camaleón, mienten y se acomodan para seguir vigentes y obtener resultados beneficiosos. En nuestro medio, es innumerable la cantidad de candidatos que han militado en infinidad de agrupaciones políticas, formado parte de gobiernos y hoy día han reformulado sus discursos para lograr sus fines bajo el paraguas de “independientes”. Algunos se han puesto la toga de “independientes” ya que, ante el desprestigio que han sufrido los partidos políticos y la censura colectiva, apuestan a lograr votos favorables. Si lo vemos detenidamente, este tipo de práctica responde a una especie de manipulación y antivalor que busca solo el acomodo, mas no el arrepentimiento de los malos actos pasados.

En un salón de clases, el hecho de copiarse o alterar un examen está tipificado como una trampa, pero se vuelve mucho más peligroso cuando el adulto o profesor sencillamente mira para otro lado para no buscarse problemas o ganarse la simpatía de sus estudiantes. Lo mismo está ocurriendo hoy día en Panamá. Los responsables de administrar justicia ante la corrupción y el desfalco de bienes públicos prefieren absolver y archivar para no buscarse problemas ante una mayoría corrupta en su entorno. Lo que resultó un delito y una falta durante décadas, ahora sencillamente no lo es. Las personas que estuvieron señaladas por enriquecimiento “ilícito” ahora se reciclan y vuelven a ser candidatos para otro nuevo cargo, porque en la política mentir y hacer dinero todavía sigue siendo funcional. Como bien diría el investigador T. Levine, “La mentira triunfa cuando la honestidad ha dejado de funcionar”.